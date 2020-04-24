В Антарктиде обнаружили первую ископаемую лягушку

В результате научной экспедиции на остров Сеймур (к востоку от северного окончания Антарктического полуострова) ученые обнаружили ископаемые останки лягушки, жившей там в эпоху эоцена около 40 миллионов лет назад.

Были найдены фрагменты подвздошной кости и гипероссифицированного (с наросшими слоями костного материала, что характерно для некоторых лягушек) черепа.

Форма найденных костей указывает на то, что древняя амфибия принадлежала к семейству Calyptocephalellidae, которых еще называют шлемоголовыми лягушками. Сегодня их можно встретить в Южной Америке — исключительно в теплом и влажном климате. Ископаемые останки шлемоголовой амфибии свидетельствуют о том, что подобные климатические условия существовали в Антарктиде около 40 миллионов лет назад, и это очень важное открытие.