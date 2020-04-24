В Антарктиде обнаружили первую ископаемую лягушку

В результате научной экспедиции на остров Сеймур (к востоку от северного окончания Антарктического полуострова) ученые обнаружили ископаемые останки лягушки, жившей там в эпоху эоцена около 40 миллионов лет назад.
Были найдены фрагменты подвздошной кости и гипероссифицированного (с наросшими слоями костного материала, что характерно для некоторых лягушек) черепа.
Форма найденных костей указывает на то, что древняя амфибия принадлежала к семейству Calyptocephalellidae, которых еще называют шлемоголовыми лягушками. Сегодня их можно встретить в Южной Америке — исключительно в теплом и влажном климате. Ископаемые останки шлемоголовой амфибии свидетельствуют о том, что подобные климатические условия существовали в Антарктиде около 40 миллионов лет назад, и это очень важное открытие.
Это первая современная амфибия, обнаруженная в Антарктиде. Ранее палеонтологи находили следы громадных земноводных, разгуливающих по континенту более 200 миллионов лет назад, но останков привычных нашему глазу лягушек они там еще не встречали.
Находка доказывает, что эоценовые пресноводные экосистемы в Антарктике обеспечивали среду обитания, благоприятную для экзотермических позвоночных животных, которые получают тепло из внешних источников, например, от Солнца. Такими как раз являются амфибии и рептилии.
Получается, 40 миллионов лет назад климат в Антарктике напоминал чилийские Анды. Благодаря останкам можно приблизительно представить, с какой скоростью климат в Антарктиде сменился с мягкого на холодный. Считается, что это произошло после распада суперконтинента Гондвана, частями которого были Австралия, Южная Америка и Антарктида. Однако некоторые геологические изыскания свидетельствуют о том, что антарктический ледяной щит начал формироваться еще до того, как она отделилась от прочих современных континентов.
«Вопрос в том, насколько было холодно на континенте и кто там мог жить, когда начал формироваться ледяной щит», — говорит соавтор исследования Томас Мёрс, палеонтолог в Шведском музее естественной истории в Стокгольме. — «Эта лягушка является еще одним свидетельством того, что в то время, по крайней мере, на полуострове, все еще существовала подходящая среда обитания для хладнокровных животных, таких как рептилии и амфибии».
Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.