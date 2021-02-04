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Палеонтология

В Аргентине нашли окаменелости гигантского ленивца

National Geographic Россия
04 февраля 2021
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Их возраст оценивается в 3,58 миллиона лет.

Палеонтологи обнаружили в Аргентине останки мегатерия. Это вымерший род гигантских ленивцев, обитавших в Южной Америки с эпохи раннего плиоцена (5 миллионов лет назад) до конца эпохи плейстоцена (11700 лет назад).

Мегатерии (Megatherium americanum) были одними из крупнейших наземных млекопитающих, весом до 4 тонн. Изучение следов мегатерия показало, что он передвигался преимущественно на задних лапах. При этом по высоте он вдвое превосходил слона и достигал 6 метров в длину. Встречаются и окаменелости более мелких мегатерий, которые относятся к виду Megatherium altiplanicum. Они жили на территории нынешней Боливии в плиоцене. 

Megatherium americanum
Череп Megatherium americanum, найденный в Аргентине
Фото: Museo Municipal Punta Hermengo, Miramar
Череп Megatherium americanum, найденный в Аргентине
Череп Megatherium americanum, найденный в Аргентине
Фото: Museo Municipal Punta Hermengo, Miramar

Ученые считают, что мегатерии в определенный период были вынуждены сосуществовать вместе с людьми, и это стало причиной их скорого вымирания. Существуют окаменелости со следами повреждений, что позволяет предположить, что гигантские ленивцы стали жертвами – и частью рациона – древнего человека.

Новая окаменелость была найдена в прибрежном секторе Сан-Эдуардо-дель-Мар в провинции Буэнос-Айрост, и ее возраст оценивается в 3,58 миллиона лет, что делает эти останки одной из старейших известных окаменелостей мегатерия.

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«Останки мегатерия очень распространены почти на всей территории Аргентины, однако это первый раз, когда были обнаружены останки столь высокой древности, что сопоставимо только с находкой, сделанной несколько лет назад в Боливии», — Николас Чименто, соавтор исследования.

Ученые отмечают, что частичный череп мегатерия принадлежит молодой особи. В дальнейшем исследователи планируют определить размеры животного при жизни, а также, возможно, выяснить, какого рациона придерживался мегатерий. 

«Эта находка размывает предыдущие биогеографические предположения, подтверждающие, что род произошел в Высоких Андах, а затем распространился на равнины. Напротив, настоящая находка предполагает более сложный палеобиогеографический сценарий и указывает на то, что разнообразие низинных плиоценовых мегатерий еще недостаточно изучено», — заключают исследователи. 

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