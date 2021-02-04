В Аргентине нашли окаменелости гигантского ленивца

Палеонтологи обнаружили в Аргентине останки мегатерия. Это вымерший род гигантских ленивцев, обитавших в Южной Америки с эпохи раннего плиоцена (5 миллионов лет назад) до конца эпохи плейстоцена (11700 лет назад).

Мегатерии (Megatherium americanum) были одними из крупнейших наземных млекопитающих, весом до 4 тонн. Изучение следов мегатерия показало, что он передвигался преимущественно на задних лапах. При этом по высоте он вдвое превосходил слона и достигал 6 метров в длину. Встречаются и окаменелости более мелких мегатерий, которые относятся к виду Megatherium altiplanicum. Они жили на территории нынешней Боливии в плиоцене.