В Аргентине нашли останки гигантского динозавра. Он мог быть крупнейшим сухопутным животным на Земле
Новое исследование показывает, что окаменелости динозавра, найденные в 2012 году в Аргентине, могли принадлежать самому крупному существу, которое когда-либо ступало по нашей планете.
Ученые провели анализ окаменелостей, представляющих собой сохранившиеся кости хвоста и таза, и пришли к выводу, что динозавр мог превосходить патаготитана (Patagotitan mayorum), который достигал 31 метра в длину. Патаготитан, как и найденный зверь, относился к кладе Lithostrotia — растительноядных завропод с очень длинными шеей и хвостом. Ранее всех динозавров из этой клады называли титанозаврами, но сейчас такой таксон оспаривается.
Хотя авторы работы еще не смогли подтвердить, что это новый вид, окаменелости, похоже, не соответствуют останкам никаких других известных динозавров-завропод.
Находку сделали в аргентинской провинции Неукен. Палеонтологи обнаружили 24 хвостовых позвонка и тазовые кости рептилии. Окаменелые останки были найдены в слоях горных пород, которые геологи называют формацией Канделерос.
В отличие от других останков, извлеченных из пласта, этот образец (его обозначили как MOZ-Pv 1221) остался в значительной степени сочлененным. Ученые надеются, что поблизости сохранились и другие крупные кости.
Из-за того, что на данный момент удалось найти далеко не весь скелет, ученые не смогли точно рассчитать вес динозавра при жизни. Но очевидно, что он отличался гигантскими размерами.
По словам исследователей, 98 миллионов лет назад провинция Неукен была домом для нескольких видов завропод, которые могли достигать веса до 80 тонн. Завроподы были первой успешной группой травоядных динозавров. Они доминировали в большинстве наземных экосистем более 140 миллионов лет, с конца триасового периода до позднего мелового периода. Завроподы были широко распространены — их останки находили на всех континентах, кроме Антарктиды.
New super-sized titanosaur paper! Otero et al report a MASSIVE partial caudal series (& more still in the ground!), & to quote, "...one of the largest sauropods ever found, probably exceeding Patagotitan in size." 😮 Greatly anticipate future studies on this giant 'pod! pic.twitter.com/ixJq9S1Uwv— Cary Woodruff (@DoubleBeam) January 12, 2021
Несмотря на новую находку, титул «самого большого животного в истории» по-прежнему принадлежит синему киту, который, как известно, вырастает до 33,6 метров в длину.
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