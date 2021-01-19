В Аргентине нашли останки гигантского динозавра. Он мог быть крупнейшим сухопутным животным на Земле

Новое исследование показывает, что окаменелости динозавра, найденные в 2012 году в Аргентине, могли принадлежать самому крупному существу, которое когда-либо ступало по нашей планете.

Ученые провели анализ окаменелостей, представляющих собой сохранившиеся кости хвоста и таза, и пришли к выводу, что динозавр мог превосходить патаготитана (Patagotitan mayorum), который достигал 31 метра в длину. Патаготитан, как и найденный зверь, относился к кладе Lithostrotia — растительноядных завропод с очень длинными шеей и хвостом. Ранее всех динозавров из этой клады называли титанозаврами, но сейчас такой таксон оспаривается.

Хотя авторы работы еще не смогли подтвердить, что это новый вид, окаменелости, похоже, не соответствуют останкам никаких других известных динозавров-завропод.

Находку сделали в аргентинской провинции Неукен. Палеонтологи обнаружили 24 хвостовых позвонка и тазовые кости рептилии. Окаменелые останки были найдены в слоях горных пород, которые геологи называют формацией Канделерос.

В отличие от других останков, извлеченных из пласта, этот образец (его обозначили как MOZ-Pv 1221) остался в значительной степени сочлененным. Ученые надеются, что поблизости сохранились и другие крупные кости.