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Палеонтология

В Аргентине обнаружили древнейшего титанозавра

National Geographic Россия
02 марта 2021
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Скелет титанозавра из Полевого музея естественной истории в Чикаго
Фото: Wikimedia Commons
Его возраст оценивается в 140 миллионов лет.

20-метровый титанозавр, обнаруженный в Аргентине в 2014 году, может оказаться древнейшим из всех динозавров этой группы. Ученые выяснили возраст животного и сообщили, что этот великан бродил по Патагонии около 140 миллионов лет назад, в начале мелового периода. Он относится к кладе титанозавров-литостротий Lithostrotia — растительноядных завропод с очень длинными шеей и хвостом, которые почти наверняка были крупнейшими наземными животными за всю историю Земли. 

Динозавр был найден в провинции Неукен на юго-западе Аргентины. Он получил название Ninjatitan zapatai в честь аргентинского палеонтолога Себастьяна Апестегиа по прозвищу «Эль-Ниндзя» и техника Рохелио Сапата.

«Основное значение этой окаменелости, помимо того, что она является новым видом титанозавра, заключается в том, что она является старейшей зарегистрированной для этой группы во всем мире», — Пабло Галлина, ведущий автор исследования.

Новое открытие означает, что титанозавры жили дольше, чем считалось ранее, — в начале мелового периода, который закончился исчезновением динозавров около 66 миллионов лет назад.

Пока ученые точно не знают, как первые завроподы расселились по Земле и когда разделились на отдельные семейства и роды. По некоторым предположениям первые титанозавры появились в конце юрского периода, более 170 млн лет назад. Но доказательств этой гипотезы у ученых нет.

Почитайте о, возможно, крупнейшем динозавре, который когда-либо ступал по Земле. 

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