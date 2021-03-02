В Аргентине обнаружили древнейшего титанозавра
20-метровый титанозавр, обнаруженный в Аргентине в 2014 году, может оказаться древнейшим из всех динозавров этой группы. Ученые выяснили возраст животного и сообщили, что этот великан бродил по Патагонии около 140 миллионов лет назад, в начале мелового периода. Он относится к кладе титанозавров-литостротий Lithostrotia — растительноядных завропод с очень длинными шеей и хвостом, которые почти наверняка были крупнейшими наземными животными за всю историю Земли.
Динозавр был найден в провинции Неукен на юго-западе Аргентины. Он получил название Ninjatitan zapatai в честь аргентинского палеонтолога Себастьяна Апестегиа по прозвищу «Эль-Ниндзя» и техника Рохелио Сапата.
Новое открытие означает, что титанозавры жили дольше, чем считалось ранее, — в начале мелового периода, который закончился исчезновением динозавров около 66 миллионов лет назад.
Пока ученые точно не знают, как первые завроподы расселились по Земле и когда разделились на отдельные семейства и роды. По некоторым предположениям первые титанозавры появились в конце юрского периода, более 170 млн лет назад. Но доказательств этой гипотезы у ученых нет.
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