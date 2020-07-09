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Палеонтология

В Астраханской области нашли останки редкого хазарского мамонта

Интерфакс
09 июля 2020
Возраст находки составляет около 116 000 лет.

В Астраханской области в Черном Яру нашли фрагменты скелета хазарского мамонта — редкого животного, жившего около 116 000 лет назад, сообщил директор регионального краеведческого музея-заповедника Алексей Булычев. Останки уже доставлены в музей и будут изучаться.

Найденные окаменелости включают в себя фрагменты бивня, плечевую кость, лопатку, несколько шейных позвонков и два зуба. Их вымыло из обрыва после того, как начала спадать паводковая вода. Кости обнаружили местные жители, сообщившие об этом в музей.

«Предположительно, возраст останков скелета животного — от 116 до 85 тысяч лет. Они принадлежат потомку хазарского слона. Возможно, это была либо самка, либо — молодая особь. Находка, прежде всего, представляет интерес для науки, поэтому исследования окаменелостей будут продолжены», — Алексей Булычев.

По его словам, до сих пор хазарский слон описывался только по зубам, поскольку более или менее полного скелета обнаружить не удавалось. Осмотр места находки россыпи костей позволил предположить наличие целого скелета мамонта, перекрытого на сегодняшний день осыпью. Экспедиция туда будет отправлена осенью.

Хазарский слон или хазарский мамонт представляет собой промежуточный вид между южным мамонтом (Mammuthus meridionalis) и шерстистым мамонтом (Mammuthus primigenius). Ученые впервые описали его еще в XIX веке, но только в 80-е годы прошлого столетия было доказано, что он имеет право на самостоятельное существование.

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