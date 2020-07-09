В Астраханской области нашли останки редкого хазарского мамонта

В Астраханской области в Черном Яру нашли фрагменты скелета хазарского мамонта — редкого животного, жившего около 116 000 лет назад, сообщил директор регионального краеведческого музея-заповедника Алексей Булычев. Останки уже доставлены в музей и будут изучаться.
Найденные окаменелости включают в себя фрагменты бивня, плечевую кость, лопатку, несколько шейных позвонков и два зуба. Их вымыло из обрыва после того, как начала спадать паводковая вода. Кости обнаружили местные жители, сообщившие об этом в музей.
По его словам, до сих пор хазарский слон описывался только по зубам, поскольку более или менее полного скелета обнаружить не удавалось. Осмотр места находки россыпи костей позволил предположить наличие целого скелета мамонта, перекрытого на сегодняшний день осыпью. Экспедиция туда будет отправлена осенью.
Хазарский слон или хазарский мамонт представляет собой промежуточный вид между южным мамонтом (Mammuthus meridionalis) и шерстистым мамонтом (Mammuthus primigenius). Ученые впервые описали его еще в XIX веке, но только в 80-е годы прошлого столетия было доказано, что он имеет право на самостоятельное существование.
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