В Астраханской области нашли останки редкого хазарского мамонта

В Астраханской области в Черном Яру нашли фрагменты скелета хазарского мамонта — редкого животного, жившего около 116 000 лет назад, сообщил директор регионального краеведческого музея-заповедника Алексей Булычев. Останки уже доставлены в музей и будут изучаться.

Найденные окаменелости включают в себя фрагменты бивня, плечевую кость, лопатку, несколько шейных позвонков и два зуба. Их вымыло из обрыва после того, как начала спадать паводковая вода. Кости обнаружили местные жители, сообщившие об этом в музей.