Останки гигантского доисторического вомбата обнаружили в Австралии

В 1973 году на озере Пинпа — небольшом пересохшем соленом водоеме в Южной Австралии — многопрофильная экспедиция под руководством палеонтолога Дика Тедфорда из Американского музея естественной истории обнаружила множество вымерших животных. Сочетание засухи и сильных ветров снесло песок с поверхности дна озера, обнажив останки животных, которые погибли после того, как застряли в грязи 25 миллионов лет назад.

Одним из открытий был череп и частичный скелет большого, своеобразного вомбатоподобного животного, которое было совершенно новым для науки — его назвали Mukupirna nambensis. Окаменелости были найдены с помощью металлического стержня, который проталкивался в глину, через небольшие промежутки на дне озера. Если стержень натыкался на что-то твердое, команда раскапывала участок и порой находила скелеты животных.

Все найденные окаменелости были погружены в гипсовые раковины и доставлены в Музей естественной истории, где они подвергались многолетней тщательной подготовке. И, хотя мукупирна была фактически открыта в 1973 году, ее подробное описание представлено только сейчас.

Одна из самых интересных особенностей мукупирны — ее размер. По оценкам исследователей, животное весило от 143 до 171 килограмма, что в четыре раза больше, чем сегодня весит любой вомбат. Его размер вдохновил на научное название. На языке аборигенов малянгапа и диери, проживающих в Центральной Австралии, muku означает «кости», и pirna — «большой».