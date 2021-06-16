В Австралии нашли крупнейшего в истории континента крокодила
Сегодня в Австралии обитают только два вида крокодилов: австралийский узкорылый крокодил (Crocodylus johnsoni) и гребнистый крокодил (Crocodylus porosus). Последний является самым большим из ныне живущих рептилий в мире: он способен достигать более шести метров в длину и весить более тонны.
Однако в далеком прошлом разнообразие рептилий Австралии была несколько шире. Палеонтологи обнаружили на континенте 21 вид вымерших крокодилов возрастом не более 66 миллионов лет. 19 из них принадлежит к подсемейству Mekosuchinae. Эти существа, вероятно, обитали исключительно в Австралии и в юго-западной части Тихого океана.
Mekosuchinae различались по размерам: от менее двух метров в длину до более пяти метров, и обладали разными формами морды, которые указывают на различный образ жизни и методы добычи. Некоторые из них были полуводными засадными хищниками, а другие, вероятно, охотились на суше. Считается, что эти рептилии окончательно вымерли вскоре после появления на континенте человека.
Намного более распространенной на планете была другая группа крокодилов — Tomistomines. Летопись окаменелостей этих существ насчитывает 50 миллионов лет, и они встречались повсюду на Земле, кроме Антарктиды и Австралии. Однако теперь этот пробел в истории австралийского континента заполнен — на юге Квинсленда нашли останки ископаемого крокодила из подсемейства Tomistomines, причисленного к новому виду.
Сегодня в мире существует только один живой вид томистомина — ложный гавиал (Tomistoma schlegelii). Он обитает в пресных водах Малайского полуострова и на некоторых островах Индонезии. Одна из наиболее очевидных характеристик этого вида и его вымерших родственников — их длинные тонкие морды.
Такими же характеристиками обладает и недавно открытый вид, который получил название Gunggamarandu maunala. Хотя палеонтологи обнаружили только неполный череп этого существа, они уверены, что это самый крупный из известных вымерших крокодилов в Австралии.
Компьютерная томография черепа позволила исследователям реконструировать полость мозга животного, в результате чего удалось получить детальный вид этих анатомических особенностей вымершей рептилии. Ученые выяснили, что G. maunala наиболее близок на томистоминам, которые жили в Европе более 50 миллионов лет назад. Это открытие удивило ученых поскольку останки из Квинсленда не старше пяти миллионов лет.
Ученым еще предстоит проследить связи между G. maunala и европейскими, а также азиатскими томистоминами, а также выяснить, когда именно эти существа прибыли в Австралию.