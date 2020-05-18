Кузена T. rex с длинной шеей обнаружили в Австралии

Австралийские палеонтологи обнаружили новый странный вид динозавров. Он относится к подотряду элафрозавров, что помещает его в семью теропод вместе с тираннозавром и велоцираптором.

Сам новый вид пока еще не имеет официального названия. Найденный образец получил временное обозначение «Эрик Элафрозавр», в честь места раскопок под названием Eric the Red West, возле мыса Отвей на юго-востоке Австралии.

Как теропод, новый динозавр имел привычную форму тела многих древних хищников. Он стоял на двух ногах, имел две маленькие руки и, возможно, оперение. Его длина от морды до кончика хвоста составляла около 2 метров.

Но у элафрозавров также есть некоторые уникальные характеристики — в частности, гораздо более длинная шея, чем у большинства теропод. По некоторым данным, представители этого подотряда с возрастом теряли зубы, оставаясь с роговым клювом. Возможно, молодняк этих животных питался мясом, а взрослые особи переходили на более вегетарианскую диету.