Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Палеонтология

Кузена T. rex с длинной шеей обнаружили в Австралии

Михаил Сысоев
18 мая 2020
Эрик Элафрозавр
Эрик Элафрозавр в представлении художника
Фото: Ruairidh Duncan
У существа могла быть необычная диета и отсутствовали зубы.

Австралийские палеонтологи обнаружили новый странный вид динозавров. Он относится к подотряду элафрозавров, что помещает его в семью теропод вместе с тираннозавром и велоцираптором.

Сам новый вид пока еще не имеет официального названия. Найденный образец получил временное обозначение «Эрик Элафрозавр», в честь места раскопок под названием Eric the Red West, возле мыса Отвей на юго-востоке Австралии.

Как теропод, новый динозавр имел привычную форму тела многих древних хищников. Он стоял на двух ногах, имел две маленькие руки и, возможно, оперение. Его длина от морды до кончика хвоста составляла около 2 метров. 

Но у элафрозавров также есть некоторые уникальные характеристики — в частности, гораздо более длинная шея, чем у большинства теропод. По некоторым данным, представители этого подотряда с возрастом теряли зубы, оставаясь с роговым клювом. Возможно, молодняк этих животных питался мясом, а взрослые особи переходили на более вегетарианскую диету. 

_.jpg
Stephen Poropat / Museums Victoria Кость нового вида динозавров, найденная в Австралии

Исследователи пока не нашли череп динозавра, а предварительное описание нового вида проходило по одной позвоночной кости, обнаруженной в 2015 году. 

Изначально считалось, что позвонок длиной около 5 сантиметров принадлежал птерозавру, однако, когда ученые попытались сравнить найденный образец с образцами позвонков летающих рептилий, они пришли к выводу, что кость больше подходит элафрозавру.

«У всех известных птерозавров тело позвонка имеет гнездо на головном конце, а также шар или мыщелок на конце тела. У этого позвонка были гнезда на обоих концах, поэтому он не мог принадлежать птерозавру», — Адель Пентланд, ведущий автор исследования.

Если выводы ученых верны, то найденный образец будет считаться первым элафрозавром в Австралии. Кроме того, этот вид возрастом 110 млн лет гораздо моложе, чем элафрозавры, найденные в Танзании и Китае и чей возраст оценивается в 160-145 млн лет.

Узнайте о горыныче пермского периода.

рекомендации
Планета Земля

Всероссийское голосование #ЯБерегуПланету

Девушка

Как страшно быть девочкой

Солнце

Японские боги: когда мифы вплетаются в реальность