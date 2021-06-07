В Австралии нашли одного из крупнейших динозавров в истории

Он жил на юго-западе Квинсленда между 92-96 миллионами лет назад, когда Австралия была присоединена к Антарктиде, и исчезли последние остатки некогда великого внутреннего моря.

После обнаружения костей палеонтологи приступили к долгому и кропотливому удалению камня, в котором были погребены кости австралотитана. Это было необходимо для того, чтобы правильно идентифицировать и сравнивать каждую из костей.

Перед учеными стояла задача сравнить ископаемые останки со всеми другими окаменелостями завропод как в Австралии, так и в других частях света. На выручку исследователям пришла технология цифрового 3D-сканирования, которая позволила проводить анализ без необходимости перетаскивать тысячи килограммов костей из одного места в другое.