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National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
«Дикая природа России»
Палеонтология

В Австралии нашли одного из крупнейших динозавров в истории

National Geographic Россия
07 июня 2021
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Австралотитан в представлении художника
Фото: Влад Константинов
Знакомьтесь с австралотитаном.

В 2006 и 2007 годах в формации Купер-Крик на юге Австралии были найдены ископаемые останки неизвестного динозавра, который предварительно был назван «Купер». Спустя полтора десятилетия изучения древних костей палеонтологи подробно описали вид, получивший название Australotitan cooperensis.

Австралотитан принадлежит к роду титанозавров инфраотряда завропод. Ученые сообщили, что этот крупнейший из существовавших в Австралии динозавров достигал длины 25-30 метров и высоты до 6,5 метров при весе до 60 тонн.

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Место обитания австралийских динозавров (справа) в сравнении с богатыми динозаврами бесплодными землями Канады (слева)
Фото: Queensland Museum & Eromanga Natural History Museum
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Работа палеонтологов на раскопках в Купер-Крик
Фото: Queensland Museum & Eromanga Natural History Museum
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Одна из тазовых костей австралотитана
Фото: Queensland Museum & Eromanga Natural History Museum

Он жил на юго-западе Квинсленда между 92-96 миллионами лет назад, когда Австралия была присоединена к Антарктиде, и исчезли последние остатки некогда великого внутреннего моря.

После обнаружения костей палеонтологи приступили к долгому и кропотливому удалению камня, в котором были погребены кости австралотитана. Это было необходимо для того, чтобы правильно идентифицировать и сравнивать каждую из костей.

Перед учеными стояла задача сравнить ископаемые останки со всеми другими окаменелостями завропод как в Австралии, так и в других частях света. На выручку исследователям пришла технология цифрового 3D-сканирования, которая позволила проводить анализ без необходимости перетаскивать тысячи килограммов костей из одного места в другое.

«Австралотитан дополняет растущий список уникальных видов австралийских динозавров, обнаруженных в глубинке Квинсленда, и, что не менее важно, демонстрирует совершенно новую область для открытия динозавров в Австралии», – Скотт Хокнул, соавтор исследования.

Исследование показало, что австралотитан был тесно связан с тремя другими австралийскими завроподами, которые жили в меловой период.

«Мы сравнили три вида, обнаруженные к северу, недалеко от Винтона, с нашим новым гигантом, и похоже, самые большие динозавры Австралии были частью одной большой счастливой семьи. Мы обнаружили, что австралотитан был самым большим в семье, за ним шел винтонотитан с большими бедрами и длинными ногами, в то время как два меньших завропода, диамантиназавр и саванназавр, были ниже ростом и крепко посажены», — отметил Хокнул.

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Австралотитан «Купер» в сравнении с другими динозаврами, найденными в Австралии
Фото: Queensland Museum & Eromanga Natural History Museum
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Австралотитан в сравнении с экскаватором
Фото: Queensland Museum & Eromanga Natural History Museum

Исследователи утверждают, что австралотитан входит в топ-15 крупнейших динозавров планеты. Самым длинным динозавром в истории считается диплодок Халлорум (Diplodocus hallorum), который достигал длины до 39 метров. Высочайшим динозавром в мире называют 18-метрового завропосейдона (Sauroposeidon). Самый тяжелый динозавр — аргентинозавр (Argentinosaurus) — весил около 83 тонн.

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