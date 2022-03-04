В Азии обнаружили древнейшего стегозавра. Это новый вид

Он бродил по планете 168 миллионов лет назад.

В центральной части Китая, в районе Чунцина, обнаружены остатки стегозавра: кости спины, плеча, бедра, ступни и ребра, а также несколько пластин панциря. Относительно небольшой, но устрашающий на вид стегозавр имел длину около 2,8 метра от носа до хвоста, но ученые не могут сказать, принадлежат ли остатки взрослой особи или подростку.

Палеонтологи назвали его Bashanosaurus primitivus. Первое слово отдает дань уважения местности, где он был обнаружен, а «primitivus» с латинского означает «первый». В той же формации был найден другой птицетазовый динозавр, Chungkingosaurus, живший 160 –155 млн. лет назад. И здесь же обнаружили другого стегозавра, Huayangosaurus – его возраст насчитывает около 160 млн. лет.

Окаменелости B.primitivus датированы байосским ярусом средней юры, что делает стегозавра старейшим представителем своего рода, когда-либо найденным в Азии, и одним из самых ранних в мире.

Фото: Dai Hui / Journal of Vertebrate Paleontology

Его изучение позволяет лучше понять эволюцию стегозавров – в их истории до сих пор много пробелов. Его лопаточная кость меньше по размеру и слабее развита по сравнению с найденными ранее стегозаврами. Есть отличия и в строении брони, но есть и сходство с некоторыми из числа первых бронированных динозавров, которые старше B.primitivus более чем на 20 миллионов лет.

«Все эти особенности являются ключом к разгадке места стегозавров в генеалогическом древе динозавров. Башанозавра можно отличить от других среднеюрских стегозавров, и он явно представляет собой новый вид», – доктор Дай Хуэй из Бюро геологических и минеральных ресурсов Чунцина.

Ученые отмечают, что Китай был очагом разнообразия стегозавров. Обнаружение этого стегозавра дополняет растущее количество свидетельств того, что группа эволюционировала в начале средней или даже ранней юры. Посмотрите на его ровесника из Марокко.