В бирманском янтаре впервые обнаружили краба эпохи динозавров

В руки исследователей попал кусочек янтаря из Мьянмы, в котором был заключен крошечный краб возрастом 100 миллионов лет. Ученые отмечают, что образец прекрасно сохранился – это позволило тщательно его исследовать и описать новый вид ракообразных.
Ученые во главе с Хавьером Луке из Йельского университета смогли рассмотреть детали суставов ног, когтей, сложных глаз и даже жабр животного. Палеонтологи не уверены, представляет ли новая окаменелость взрослого краба или молодь, но образец настолько хорошо сохранился, что ученые смогли определить его ко все еще живущей группе крабов Eubrachyura. Новый вид получил название Cretapsara athanata.
Исследовательская группа предполагает, что этот краб может являться древнейшим известным науке крабом, который мигрировал из океана на сушу или в пресноводные места обитания. Тогда он поможет узнать о том, как все остальные крабы совершили этот эволюционный прыжок.
C. athanata, без видимой легочной ткани и с хорошо развитыми жабрами, вероятно, все же был более чем способен жить на суше. Это может объяснить, как полуводное животное в конце концов встретило свою смерть в капле древесной смолы. В меловом периоде деревья, способные производить смолу, были в основном вечнозелеными, а это значит, что краб должен был жить в подобном лесу или, по крайней мере, рядом с ним.
По словам ученого, другая гипотеза состоит в том, что это был детеныш краба, схожего с красными земляными крабами (Gecarcoidea natalis), которые выпускают своих детенышей в океан, а затем миллионами роятся на суше. Он также указал на современных крабов из семейства Sesarmidae, которые умеют лазать по деревьям. Если C. athanata был похож на них, то это также объяснило бы попадание в янтарную ловушку.
Важно отметить, что инклюз поможет ученым проследить происхождение пресноводных крабов и определить период, в течение которого они появились.
Настоящие крабы инфраотряда Brachyura появились около 200 миллионов лет назад во время юрского периода. Большинство крабов (как тогда, так и сейчас) обитали в море, но некоторые приспособились к явно неморской среде обитания, включая сушу, солоноватые водоемы и пресную воду.
Молекулярные данные свидетельствуют о том, что расхождение между морскими и неморскими крабами случилось около 130 миллионов лет назад, в то время как самые старые ископаемые свидетельства неморских крабов, хотя и очень фрагментарные по своей природе, датируются 75-50 миллионами лет назад.
По словам Луке, этот краб, сохранившийся в янтаре целиком, «впечатляющим образом стал связующим звеном между предполагаемым временем появления неморских крабов и ранее известной летописью окаменелостей».
Ископаемое также отодвигает время и происхождение многих групп крабов в более далекое прошлое, а еще открывает новую ветвь в генеалогическом древе крабов.
Посмотрите, как краб загипнотизировал львов.