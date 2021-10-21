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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Палеонтология

В бирманском янтаре впервые обнаружили краба эпохи динозавров

National Geographic Россия
21 октября 2021
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Фото: Xiao Jia
И он дает ученым подсказки о том, когда крабы впервые перебрались из моря на сушу.

В руки исследователей попал кусочек янтаря из Мьянмы, в котором был заключен крошечный краб возрастом 100 миллионов лет. Ученые отмечают, что образец прекрасно сохранился – это позволило тщательно его исследовать и описать новый вид ракообразных. 

Ученые во главе с Хавьером Луке из Йельского университета смогли рассмотреть детали суставов ног, когтей, сложных глаз и даже жабр животного. Палеонтологи не уверены, представляет ли новая окаменелость взрослого краба или молодь, но образец настолько хорошо сохранился, что ученые смогли определить его ко все еще живущей группе крабов Eubrachyura. Новый вид получил название Cretapsara athanata

Исследовательская группа предполагает, что этот краб может являться древнейшим известным науке крабом, который мигрировал из океана на сушу или в пресноводные места обитания. Тогда он поможет узнать о том, как все остальные крабы совершили этот эволюционный прыжок. 

C. athanata, без видимой легочной ткани и с хорошо развитыми жабрами, вероятно, все же был более чем способен жить на суше. Это может объяснить, как полуводное животное в конце концов встретило свою смерть в капле древесной смолы. В меловом периоде деревья, способные производить смолу, были в основном вечнозелеными, а это значит, что краб должен был жить в подобном лесу или, по крайней мере, рядом с ним. 

«Присутствие хорошо развитых жабр у Cretapsara athanata, размер которых составляет всего 5 миллиметров, указывает на водный или полуводный образ жизни и позволяет предположить, что это был детеныш вида, который обитал в затопленной речной долине в прибрежной зоне», – Хавьер Луке.

По словам ученого, другая гипотеза состоит в том, что это был детеныш краба, схожего с красными земляными крабами (Gecarcoidea natalis), которые выпускают своих детенышей в океан, а затем миллионами роятся на суше. Он также указал на современных крабов из семейства Sesarmidae, которые умеют лазать по деревьям. Если C. athanata был похож на них, то это также объяснило бы попадание в янтарную ловушку. 

Важно отметить, что инклюз поможет ученым проследить происхождение пресноводных крабов и определить период, в течение которого они появились.

Настоящие крабы инфраотряда Brachyura появились около 200 миллионов лет назад во время юрского периода. Большинство крабов (как тогда, так и сейчас) обитали в море, но некоторые приспособились к явно неморской среде обитания, включая сушу, солоноватые водоемы и пресную воду.

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Ископаемый янтарь с разных ракурсов
Фото: Javier Luque
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3D-сканирование окаменелости, демонстрирующее краба в мельчайших деталях
Фото: Javier Luque

Молекулярные данные свидетельствуют о том, что расхождение между морскими и неморскими крабами случилось около 130 миллионов лет назад, в то время как самые старые ископаемые свидетельства неморских крабов, хотя и очень фрагментарные по своей природе, датируются 75-50 миллионами лет назад.

По словам Луке, этот краб, сохранившийся в янтаре целиком, «впечатляющим образом стал связующим звеном между предполагаемым временем появления неморских крабов и ранее известной летописью окаменелостей».

Ископаемое также отодвигает время и происхождение многих групп крабов в более далекое прошлое, а еще открывает новую ветвь в генеалогическом древе крабов.

Посмотрите, как краб загипнотизировал львов. 

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