В бирманском янтаре впервые обнаружили краба эпохи динозавров

В руки исследователей попал кусочек янтаря из Мьянмы, в котором был заключен крошечный краб возрастом 100 миллионов лет. Ученые отмечают, что образец прекрасно сохранился – это позволило тщательно его исследовать и описать новый вид ракообразных.

Ученые во главе с Хавьером Луке из Йельского университета смогли рассмотреть детали суставов ног, когтей, сложных глаз и даже жабр животного. Палеонтологи не уверены, представляет ли новая окаменелость взрослого краба или молодь, но образец настолько хорошо сохранился, что ученые смогли определить его ко все еще живущей группе крабов Eubrachyura. Новый вид получил название Cretapsara athanata.

Исследовательская группа предполагает, что этот краб может являться древнейшим известным науке крабом, который мигрировал из океана на сушу или в пресноводные места обитания. Тогда он поможет узнать о том, как все остальные крабы совершили этот эволюционный прыжок.

C. athanata, без видимой легочной ткани и с хорошо развитыми жабрами, вероятно, все же был более чем способен жить на суше. Это может объяснить, как полуводное животное в конце концов встретило свою смерть в капле древесной смолы. В меловом периоде деревья, способные производить смолу, были в основном вечнозелеными, а это значит, что краб должен был жить в подобном лесу или, по крайней мере, рядом с ним.