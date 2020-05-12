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Палеонтология

В Болгарии нашли останки древнейших в Европе людей

Михаил Сысоев
12 мая 2020
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Исследование может пролить свет на то, что же случилось с неандертальцами, прожившими около 8 000 лет рядом с людьми, прежде чем навсегда исчезнуть.

Ученым известно, что Европа не является местом зарождения человечества. Существуют версии, что Homo sapiens обосновался на континенте, перекочевав из Азии. По другой, более вероятной теории, люди пришли в Европу из Африки.

Новое исследование ученых под руководством профессора Института эволюционной антропологии в Лейпциге (Германия) Жан-Жака Юблана приводит доказательства сценария, согласно которому африканские Homo sapiens достигли Ближнего Востока около 50 тысяч лет назад, а затем быстро расселились по Европе. 

В 1970-х годах в пещере Бачо Киро в Болгарии были найдены окаменелости, предположительно относящиеся к самому началу верхнего палеолита, но позднее эти образцы были утеряны. В 2015 году начались повторные раскопки, которые привели к обнаружению самых древних на европейском континенте останков современных людей.

За исключением одного зуба, новые окаменелости H. sapiens были слишком фрагментарными, чтобы идентифицировать их по внешнему виду, поэтому ученые прибегли к современным методам. С помощью метода масс-спектрометрии исследователи провели анализ белковых последовательностей костных останков и выяснили, что они принадлежат человеку разумному.

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Tsenka Tsanova Каменные артефакты из верхнего палеолита пещеры Бачо Киро

Используя комбинацию методов, включающих радиоуглеродное датирование и секвенирование митохондриальной ДНК, для оценки возраста окаменелостей, исследователи предположили, что эти древние люди, вероятно, занимали пещеру примерно с 45 820 до 43 650 лет назад, хотя некоторые из останков могут быть датированы еще 46 940 лет назад.

«Насколько нам известно, эти кости представляют собой самые древние в Европе останки верхнепалеотических гомининов, найденных до настоящего времени», — указывают авторы работы. 

В дополнение к человеческим останкам, при раскопках археологи нашли большое количество каменных орудий, а также артефакты из костей 23 различных видов животных, в том числе фигурные изделия, такие как подвески из зубов пещерных медведей.

Подобные же артефакты ранее были найдены на территории современной Франции. Однако известно, что они относились к более позднему периоду и были сделаны неандертальцами. По словам исследователей, вполне вероятно, что в течение тысячелетий взаимодействие между H. sapiens и неандертальцами могло влиять на последних, вдохновляя их на создание различных инструментов и изделий. 

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Rosen Spasov, Geoff Smith Сравнение изделий из пещеры Бачо Киро и неандертальских инструментов, найденных во Франции

«Какова бы ни была когнитивная сложность последних неандертальцев, более ранний возраст материала пещеры Бачо Киро подтверждает мнение, что эти специфические новшества в поведении, наблюдаемые в сокращающихся популяциях неандертальцев, были результатом контактов с мигрантами H. sapiens», — отмечают авторы исследования. 

Эти данные могут пролить свет на дискуссионный вопрос о том, что случилось с неандертальцами, которые прожили около 8 000 лет рядом с людьми, прежде чем навсегда исчезнуть. 

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