В Болгарии нашли останки древнейших в Европе людей

Ученым известно, что Европа не является местом зарождения человечества. Существуют версии, что Homo sapiens обосновался на континенте, перекочевав из Азии. По другой, более вероятной теории, люди пришли в Европу из Африки.

Новое исследование ученых под руководством профессора Института эволюционной антропологии в Лейпциге (Германия) Жан-Жака Юблана приводит доказательства сценария, согласно которому африканские Homo sapiens достигли Ближнего Востока около 50 тысяч лет назад, а затем быстро расселились по Европе.

В 1970-х годах в пещере Бачо Киро в Болгарии были найдены окаменелости, предположительно относящиеся к самому началу верхнего палеолита, но позднее эти образцы были утеряны. В 2015 году начались повторные раскопки, которые привели к обнаружению самых древних на европейском континенте останков современных людей.

За исключением одного зуба, новые окаменелости H. sapiens были слишком фрагментарными, чтобы идентифицировать их по внешнему виду, поэтому ученые прибегли к современным методам. С помощью метода масс-спектрометрии исследователи провели анализ белковых последовательностей костных останков и выяснили, что они принадлежат человеку разумному.