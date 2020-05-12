В Болгарии нашли останки древнейших в Европе людей

Ученым известно, что Европа не является местом зарождения человечества. Существуют версии, что Homo sapiens обосновался на континенте, перекочевав из Азии. По другой, более вероятной теории, люди пришли в Европу из Африки.
Новое исследование ученых под руководством профессора Института эволюционной антропологии в Лейпциге (Германия) Жан-Жака Юблана приводит доказательства сценария, согласно которому африканские Homo sapiens достигли Ближнего Востока около 50 тысяч лет назад, а затем быстро расселились по Европе.
В 1970-х годах в пещере Бачо Киро в Болгарии были найдены окаменелости, предположительно относящиеся к самому началу верхнего палеолита, но позднее эти образцы были утеряны. В 2015 году начались повторные раскопки, которые привели к обнаружению самых древних на европейском континенте останков современных людей.
За исключением одного зуба, новые окаменелости H. sapiens были слишком фрагментарными, чтобы идентифицировать их по внешнему виду, поэтому ученые прибегли к современным методам. С помощью метода масс-спектрометрии исследователи провели анализ белковых последовательностей костных останков и выяснили, что они принадлежат человеку разумному.
Используя комбинацию методов, включающих радиоуглеродное датирование и секвенирование митохондриальной ДНК, для оценки возраста окаменелостей, исследователи предположили, что эти древние люди, вероятно, занимали пещеру примерно с 45 820 до 43 650 лет назад, хотя некоторые из останков могут быть датированы еще 46 940 лет назад.
«Насколько нам известно, эти кости представляют собой самые древние в Европе останки верхнепалеотических гомининов, найденных до настоящего времени», — указывают авторы работы.
В дополнение к человеческим останкам, при раскопках археологи нашли большое количество каменных орудий, а также артефакты из костей 23 различных видов животных, в том числе фигурные изделия, такие как подвески из зубов пещерных медведей.
Подобные же артефакты ранее были найдены на территории современной Франции. Однако известно, что они относились к более позднему периоду и были сделаны неандертальцами. По словам исследователей, вполне вероятно, что в течение тысячелетий взаимодействие между H. sapiens и неандертальцами могло влиять на последних, вдохновляя их на создание различных инструментов и изделий.
«Какова бы ни была когнитивная сложность последних неандертальцев, более ранний возраст материала пещеры Бачо Киро подтверждает мнение, что эти специфические новшества в поведении, наблюдаемые в сокращающихся популяциях неандертальцев, были результатом контактов с мигрантами H. sapiens», — отмечают авторы исследования.
Эти данные могут пролить свет на дискуссионный вопрос о том, что случилось с неандертальцами, которые прожили около 8 000 лет рядом с людьми, прежде чем навсегда исчезнуть.