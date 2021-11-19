В Бразилии нашли останки очень редкого беззубого динозавра
Палеонтологи описали новый вид беззубого цератозавра, получившего название Berthasaura leopoldinae. Останки этого животного ученые находили в меловых эоловых песчаниках бразильского бассейна Бауру в 30 километрах от города Куритиба в период с 2011 по 2014 годы.
Исследователи отмечают, что новый таксон динозавра демонстрирует множество неизвестных ранее остеологических особенностей, необычных для нептичьих теропод и беспрецедентных даже для южноамериканских цератозавров. К ним относятся беззубые челюсти, а также предчелюстная кость с режущим окклюзионным краем и слегка опущенным верхушечным кончиком. Это указывает на то, что B. leopoldinae вряд ли был плотоядным, как большинство других цератозавров.
B. leopoldinae был небольшим – всего около метра в длину и 80 сантиметров в высоту. Вес животного не превышал десяти килограммов. Вид получил свое название в честь исследовательницы и защитницы прав женщин Берты Лутц, а также в честь первой бразильской императрицы (1797–1826 гг.) Марии Леопольдины.
Изучив окаменелости, палеонтологи сделали вывод, что конкретный голотип погиб в подростковом возрасте, немного не дожив до состояния взрослой особи.
«У нас есть череп, челюсть, позвоночник, кости плечевого пояса и таза, передние и задние конечности. Таким образом, B. leopoldinae – один из динозавров бразильского мелового периода, дошедших до нас в наиболее полном виде», – отмечает директор Национального бразильского музея.
Исследователи сообщили, что B. leopoldinae стал всего лишь вторым обнаруженным беззубым динозавром из клады теропод после найденного в Китае лимузавра (Limusaurus inextricabilis).