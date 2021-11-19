В Бразилии нашли останки очень редкого беззубого динозавра

Палеонтологи описали новый вид беззубого цератозавра, получившего название Berthasaura leopoldinae. Останки этого животного ученые находили в меловых эоловых песчаниках бразильского бассейна Бауру в 30 километрах от города Куритиба в период с 2011 по 2014 годы.

Исследователи отмечают, что новый таксон динозавра демонстрирует множество неизвестных ранее остеологических особенностей, необычных для нептичьих теропод и беспрецедентных даже для южноамериканских цератозавров. К ним относятся беззубые челюсти, а также предчелюстная кость с режущим окклюзионным краем и слегка опущенным верхушечным кончиком. Это указывает на то, что B. leopoldinae вряд ли был плотоядным, как большинство других цератозавров.