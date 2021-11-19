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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
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Палеонтология

В Бразилии нашли останки очень редкого беззубого динозавра

National Geographic Россия
19 ноября 2021
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Berthasaura leopoldinae в представлении художника
Фото: Scientific Reports
Он жил от 70 до 80 миллионов лет назад.

Палеонтологи описали новый вид беззубого цератозавра, получившего название Berthasaura leopoldinae. Останки этого животного ученые находили в меловых эоловых песчаниках бразильского бассейна Бауру в 30 километрах от города Куритиба в период с 2011 по 2014 годы. 

Исследователи отмечают, что новый таксон динозавра демонстрирует множество неизвестных ранее остеологических особенностей, необычных для нептичьих теропод и беспрецедентных даже для южноамериканских цератозавров. К ним относятся беззубые челюсти, а также предчелюстная кость с режущим окклюзионным краем и слегка опущенным верхушечным кончиком. Это указывает на то, что B. leopoldinae вряд ли был плотоядным, как большинство других цератозавров.

«Однако это не обязательно означает, что он не ел мяса. Многие хищные птицы едят мясо только с помощью клюва. Скорее всего, это было всеядное животное, живущее в негостеприимной среде, где ему приходилось питаться чем угодно», – Жеовани Алвеш Соуза, соавтор исследования.

B. leopoldinae был небольшим – всего около метра в длину и 80 сантиметров в высоту. Вес животного не превышал десяти килограммов. Вид получил свое название в честь исследовательницы и защитницы прав женщин Берты Лутц, а также в честь первой бразильской императрицы (1797–1826 гг.) Марии Леопольдины.

Изучив окаменелости, палеонтологи сделали вывод, что конкретный голотип погиб в подростковом возрасте, немного не дожив до состояния взрослой особи.

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Scientific Reports Интерпретирующий штриховой рисунок Berthasaura leopoldinae

«У нас есть череп, челюсть, позвоночник, кости плечевого пояса и таза, передние и задние конечности. Таким образом, B. leopoldinae – один из динозавров бразильского мелового периода, дошедших до нас в наиболее полном виде», – отмечает директор Национального бразильского музея.

Исследователи сообщили, что B. leopoldinae стал всего лишь вторым обнаруженным беззубым динозавром из клады теропод после найденного в Китае лимузавра (Limusaurus inextricabilis).

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