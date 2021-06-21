В Британии найдены следы последних динозавров

В британском графстве Кент были найдены следы как минимум шести различных видов динозавров, населявших юг Англии в конце раннего мелового периода, 110 миллионов лет назад. Открытие совершено на скалистом побережье Фолкстона, где шторм и ветер приводят к сильной эрозии береговой линии, позволяя заметить очередные окаменелости.

Следы принадлежат анкилозаврам, тероподам и орнитоподам разных родов. Первые примеры отпечатков палеонтолог Филип Хэдланд нашел в 2011 году, но догадка о том, что оставили их именно динозавры, была слишком смелой, и ученому пришлось проводить дополнительные поиски и убеждать научное сообщество. В результате были обнаружены многочисленные изолированные следы, а также цепочка, свидетельствующая о «прогулке» одного животного. Это, возможно, был Ornithopodichnus: похожие следы, хотя и меньшего размера, в 2014 году были обнаружены в Китае, и они относятся к тому же концу мелового периода.

Самый крупный из следов – 80 см в ширину и 65 см в длину – был идентифицирован как принадлежащий игуанодону: эти птицетазовые динозавры могли в длину достигать 10 метров, но питались растениями.