Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
Журнал №193, октябрь 2019
Журнал №71, сентябрь–октябрь 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Палеонтология

В Бурятии нашли останки гигантского динозавра

16 октября 2019
Зауропод
Apatosaurus louisae, Carnegie Museum.
Фото: Wikimedia Commons
Фрагменты найденной кости, вероятно, принадлежат тенгризавру — он достигал 20 метров в высоту и весил от 40 до 50 тонн.

Первая находка останков этого вида динозавров в Бурятии была найдена в конце 1990-х годов — это были три позвонка огромного зауропода (Sauropoda). Благодаря этому был открыт род тенгризавров (Tengrisaurus), единственным видовым представителем которого является Tengrisaurus starkovi. В ходе последней экседиции группа ученых обнаружила на берегу Гусиного озера ещё один фрагмент, предположительно принадлежавший тенгризавру — бедренную кость травоядного животного.

«Часть бедренной кости зауропода обнаружил случайно мой друг, альпинист Александр Клепиков. Раньше рядом с Гусиным озером мы находили многочисленные фрагменты останков динозавров, но такой большой фрагмент — впервые», — Александр Сизов, научный сотрудник Института земной коры Сибирского отделения РАН.

Фрагменты бедренной кости общим весом в 70 килограммов были вывезены в Иркутск. Ученым предстоит собрать кость воедино, как фрагменты мозаики. Находка довольно долго лежала на дне — на ней видны ямки, образованные моллюсками. В одной из сторон кости также застряла галька — по ней можно понять, куда раньше текла река и искать другие останки динозавров ниже по течению.