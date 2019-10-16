В Бурятии нашли останки гигантского динозавра

Фрагменты бедренной кости общим весом в 70 килограммов были вывезены в Иркутск. Ученым предстоит собрать кость воедино, как фрагменты мозаики. Находка довольно долго лежала на дне — на ней видны ямки, образованные моллюсками. В одной из сторон кости также застряла галька — по ней можно понять, куда раньше текла река и искать другие останки динозавров ниже по течению.