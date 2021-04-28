В церковной колонне обнаружили останки ископаемой черепахи
Скульптор из города Крайстчерч Пол Динс получил в свое распоряжение несколько обломков колонн из местной баптистской церкви Oxford Terrace, которая была построена между 1881 и 1882 годами. После разрушительного землетрясения 2011 года храм не подлежал восстановлению, и его было решено снести. Отдельные его фрагменты были сохранены в целях возможного использования в будущем. В 2020 году Динс, внимательно рассматривая имеющиеся у него части, заметил в них окаменелость, и отнес в музей Canterbury для идентификации.
Доктор естествознания Пол Скофилд установил, что речь идет об ископаемом виде черепахи, и заметил связь с другим образцом из коллекции музея. В 1880 году похожую окаменелость сюда принес известный в Крайстчерче строитель: он тоже обнаружил ее в каменной кладке одного из зданий.
Сравнив обе находки, доктор Скофилд пришел к выводу, что камень, по всей видимости, был одновременно добыт из одного карьера, Оамару. Более того: это могут быть разные части одного и того же животного. Обе окаменелости включают кусочки пластрона (нижней половины панциря) и некоторые кости.
Оамару – крупный город на Южном острове Новой Зеландии. Здесь находятся залежи известняка, отличающегося и эстетикой, и практичностью. Его часто использовали дизайнеры и градостроители, а археологи ценят его за содержащиеся в нем окаменелости: они относятся к периоду олиоцена, когда большая часть Новой Зеландии была затоплена мелкими теплыми морями.
Вид ископаемой черепахи не установлен: ученые планируют продолжать ее изучение. Теперь, с двумя фрагментами, у них есть больше материала.
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