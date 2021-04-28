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Палеонтология

В церковной колонне обнаружили останки ископаемой черепахи

Анастасия Баринова
28 апреля 2021
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Окаменелость в колонне
Фото: Canterbury Museum
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Церковь Oxford Terrace до землетрясения
Фото: Canterbury Museum
Новозеландский город построен из известняка с окаменелостями.

Скульптор из города Крайстчерч Пол Динс получил в свое распоряжение несколько обломков колонн из местной баптистской церкви Oxford Terrace, которая была построена между 1881 и 1882 годами. После разрушительного землетрясения 2011 года храм не подлежал восстановлению, и его было решено снести. Отдельные его фрагменты были сохранены в целях возможного использования в будущем. В 2020 году Динс, внимательно рассматривая имеющиеся у него части, заметил в них окаменелость, и отнес в музей Canterbury для идентификации. 

Доктор естествознания Пол Скофилд установил, что речь идет об ископаемом виде черепахи, и заметил связь с другим образцом из коллекции музея. В 1880 году похожую окаменелость сюда принес известный в Крайстчерче строитель: он тоже обнаружил ее в каменной кладке одного из зданий. 

Сравнив обе находки, доктор Скофилд пришел к выводу, что камень, по всей видимости, был одновременно добыт из одного карьера, Оамару. Более того: это могут быть разные части одного и того же животного. Обе окаменелости включают кусочки пластрона (нижней половины панциря) и некоторые кости.

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Canterbury Museum Сравнение двух фрагментов: старого (на переднем плане) и нового.

Оамару – крупный город на Южном острове Новой Зеландии. Здесь находятся залежи известняка, отличающегося и эстетикой, и практичностью. Его часто использовали дизайнеры и градостроители, а археологи ценят его за содержащиеся в нем окаменелости: они относятся к периоду олиоцена, когда большая часть Новой Зеландии была затоплена мелкими теплыми морями.

«Удивительно, что «новая» окаменелость находилась внутри колонны в течение 130 лет. Она могла быть утеряна навсегда, поэтому мы очень благодарны Полу Динсу»,– Пол Скофилд.

Вид ископаемой черепахи не установлен: ученые планируют продолжать ее изучение. Теперь, с двумя фрагментами, у них есть больше материала. 

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