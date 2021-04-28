В церковной колонне обнаружили останки ископаемой черепахи

Доктор естествознания Пол Скофилд установил, что речь идет об ископаемом виде черепахи, и заметил связь с другим образцом из коллекции музея. В 1880 году похожую окаменелость сюда принес известный в Крайстчерче строитель: он тоже обнаружил ее в каменной кладке одного из зданий.

Сравнив обе находки, доктор Скофилд пришел к выводу, что камень, по всей видимости, был одновременно добыт из одного карьера, Оамару. Более того: это могут быть разные части одного и того же животного. Обе окаменелости включают кусочки пластрона (нижней половины панциря) и некоторые кости.