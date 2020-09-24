В Чагырской пещере сделаны новые находки. В их числе – зубы неандертальцев

«До этого мы два сезона не раскапывали никаких останков неандертальцев, так что для нас эти два зуба просто праздник. Такие находки очень важны для восстановления популяционной истории региона. Каждый зуб потенциально может быть использован для генетического исследования, для анализа стабильных изотопов, для того, чтобы понять диету и так далее», — рассказывает Ксения Колобова, доктор исторических наук, профессор РАН, заведующая лабораторией «ЦИФРА» в Институте археологии и этнографии Сибирского отделения РАН.

Чагырская пещера — уникальный палеолитический памятник. С 2007 года, когда начались ее раскопки, ученые собрали самую большую коллекцию остатков неандертальцев. Как выяснилось в ходе археологических и генетических исследований, древние обитатели стоянки пришли из Европы — здесь же их путь на восток обрывается, и никаких иных свидетельств существования этих гоминид дальше по континенту пока не обнаружено. Каждый сезон раскопок археологи пополняют свою коллекцию останками животных (в основном бизонов, на которых неандертальцы охотились), каменными осколками и орудиями труда.