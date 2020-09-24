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Палеонтология

В Чагырской пещере сделаны новые находки. В их числе – зубы неандертальцев

Российский научный фонд
24 сентября 2020
Российские ученые продолжают раскопки в Чагырской пещере на юге Алтая. Древние обитатели этой пещеры прошли долгий путь из Европы и жили в ней 60-50 тысячелетий лет назад. Новый сезон принес в коллекцию палеонтологов костяные ретушеры для заточки каменных ножей, а также редкие и ценные находки — два зуба неандертальцев. С помощью последних ученые надеются определить родство древних гоминидов, обитавших в Чагырской пещере.

«До этого мы два сезона не раскапывали никаких останков неандертальцев, так что для нас эти два зуба просто праздник. Такие находки очень важны для восстановления популяционной истории региона. Каждый зуб потенциально может быть использован для генетического исследования, для анализа стабильных изотопов, для того, чтобы понять диету и так далее», — рассказывает Ксения Колобова, доктор исторических наук, профессор РАН, заведующая лабораторией «ЦИФРА» в Институте археологии и этнографии Сибирского отделения РАН.

Чагырская пещера — уникальный палеолитический памятник. С 2007 года, когда начались ее раскопки, ученые собрали самую большую коллекцию остатков неандертальцев. Как выяснилось в ходе археологических и генетических исследований, древние обитатели стоянки пришли из Европы — здесь же их путь на восток обрывается, и никаких иных свидетельств существования этих гоминид дальше по континенту пока не обнаружено. Каждый сезон раскопок археологи пополняют свою коллекцию останками животных (в основном бизонов, на которых неандертальцы охотились), каменными осколками и орудиями труда.

Археологи пополнили коллекцию из Чагырской пещеры зубами неандертальцев и костяными орудиями.jpg
Ксения Колобова/ИАЭТ Раскопки в Чагырской пещере

Значимыми находками этого лета стала большая коллекция костяных ретушеров. С их помощью неандертальцы снимали с твердой породы небольшие кусочки-фасетки, и таким образом получали острые каменные орудия. Последние использовались во время охоты на бизонов — копья жители Чагырской не метали, а вонзали в добычу с близкого расстояния — и для разделки мяса. Каменные ножи этих древних людей имели необычную форму: было и два, и даже четыре лезвия. Исследователи на собственном опыте убедились, что на разделку туши небольшого животного у неандертальцев уходило не много времени, но примерно каждый час приходилось вновь точить лезвие ретушером.

Если следы древних зверей и трудовой деятельности гоминидов дело обычное, то фрагменты человеческих костей и зубы — находка довольно редкая и ценная. Этот сезон оказался плодотворным на останки неандертальцев: исследователи обнаружили два зуба. Один из них — моляр, такой тип зубов звери и в том числе люди используют для пережевывания пищи. Другой — передний, резец. У неандертальцев он очень маленький, недоразвитый. Вероятно, это связано с особенностями их питания — они употребляли грубую животную пищу.

Археологи пополнили коллекцию из Чагырской пещеры зубами неандертальцев и костяными орудиями.png
Ксения Колобова/ИАЭТ

«Мы надеемся, что дальнейшие исследования покажут нам родственные связи между неандертальцами. С археологической точки зрения, древние люди обитали в Чагырской пещере всего десять тысячелетий, сама она очень маленькая и, по сути, однослойная. Поэтому мы можем установить связи обитателей стоянки вплоть до родственных: сейчас у нас есть останки минимум пяти взрослых и нескольких детей. Думаю, результаты генетических исследований окажутся очень интересными», — заключает Колобова.

Раскопки проводятся в рамках проекта, поддержанного Российским научным фондом (РНФ).

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