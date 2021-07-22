В Чехии нашли окаменелость искалеченного трилобита, чудом выжившего после нападения ракоскорпиона

В палеозойскую эру, до массового вымирания, положившего конец большей части жизни на Земле, крупные членистоногие, похожие на скорпионов, были грозными хищниками на дне океана. Эти существа называются эвриптеридами или ракоскорпионами, некоторые представители этого отряда достигали двух метров в длину, хотя большинство вырастало до 20 сантиметров.

Относительно легкой добычей для ракоскорпионов были трилобиты — одни из самых распространенных существ того времени на планете. Известно около десяти тысяч ископаемых видов животных этого класса, и список окаменелостей постоянно пополняется.

Однако новая находка палеонтологов привлекает к себе особое внимание. В Чехии нашли окаменелость трилобита Dalmanitina socialis, который, вероятно, пережил нападение ракоскорпиона и даже восстановил функциональность своего поврежденного глаза.

Исследователи говорят, что перед окончательной гибелью трилобит перенес тяжелейшие травмы, которые обычно приводят к смерти. Окаменелость представляет собой останки головы животного, на которой сохранились многочисленные шрамы, оставленные ракоскорпионом. Тем не менее, трилобит каким-то образом дожил до следующей линьки, во время которой восстановился его глаз и были залечены раны.