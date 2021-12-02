Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Палеонтология

В Чили нашли странного анкилозавра: у него короткий хвост в виде меча ацтеков

National Geographic Россия
02 декабря 2021
005.webp
Stegouros elengassen в представлении художника
Фото: Lucas Jaymez
001.jpg
Stegouros elengassen в представлении художника
Фото: Mauricio Alvarez
Мы привыкли, что у этих ящеров из Северного полушария на хвосте внушительная булава. Но южные вооружены чуть иначе.

Анкилозавры (Ankylosauria) широко известны своей броней, состоящей из массивных шишек и костных пластин, называемых остеодермами. Хвост анкилозавров венчала булава из нескольких больших остеодерм. Хвостовая булава анкилозавров могла доходить до 45 сантиметров в длину и 57 сантиметров в ширину – таким приспособлением растительноядное животное могло тяжело ранить или убить крупного хищника вроде ти-рекса (Tyrannosaurus rex).

Это описание подходит к анкилозаврам из Северного полушария, однако их южные собратья, видимо, несколько отличались.

В феврале 2018 года палеонтологи обнаружили в Чили «очень странного» двухметрового анкилозавра с хвостом, который похож на ацтекский меч макуауитль. Это была узкая дубинка с несколькими рядами клинков и шипов, сделанных из обсидиана.

006.jpg
Wikimedia commons Ацтекский меч макуауитль

Динозавр был найден в породах мелового периода, возрастом от 71,7 до 74,9 миллионов лет и получил название Stegouros elengassen. Stegouros происходит от греческих слов «крыша» (stego) и «хвост» (uros), а его видовое название elengassen относится к бронированному зверю в мифологии коренных народов Патагонии. 

Найденный экземпляр отличался от северных анкилозавров большой головой с узким изогнутым клювом, а также более тонкими конечностями и отсутствием заостренных когтей. Широкий таз S. elengassen больше напоминает таз стегозавров (Stegosaurus), но эти животные жили значительно раньше – от 155 до 145 миллионов лет назад.

Главная отличительная особенность S. elengassen – его хвост, самый короткий из всех известных бронированных динозавров. Он состоит из семи парных больших и уплощенных остеодерм. По словам ученых, первые две пары находятся рядом с телом, а следующие пять пар слиты в одно плоское мощное оружие. 

«Мы все знаем хвостовые булавы, все мы знаем хвостовой хребет, но это новая линия… линия Южного полушария, в результате которой появился третий вид хвостового оружия», – Александр Варгас, палеонтолог позвоночных с факультета биологии Чилийского университета.

По словам Варгаса, зверь умер у реки, возможно, в зыбучих песках, что объясняет, почему его нижняя половина так хорошо сохранилась. Всего было найдено примерно 80 процентов скелета S. elengassen. 

002.webp
Скелет S. elengassen
Фото: Francisco Hueichaleo
004.webp
Задняя часть скелета
Фото: University of Chile
003.webp
Палеонтолог за работой
Фото: Sergio Soto

Как отмечают исследователи, этот анкилозавр раскрывает ранее неизвестную главу эволюции анкилозавров. Они считают, что распад суперконтинента Пангея в юрский период (от 201,3 миллиона до 145 миллионов лет назад) привел к резким различиям между анкилозаврами на северном суперконтиненте Лавразия и обитателями южного суперконтинента Гондвана. 

рекомендации
Снежинка

Как встретить Новый год в Великом Устюге и Вологде

Сайгак

Сайгаки: ликбез о степных антилопах

Монеты, деньги

Карта, деньги и идеальное путешествие этой зимы