В Чили нашли странного анкилозавра: у него короткий хвост в виде меча ацтеков
Анкилозавры (Ankylosauria) широко известны своей броней, состоящей из массивных шишек и костных пластин, называемых остеодермами. Хвост анкилозавров венчала булава из нескольких больших остеодерм. Хвостовая булава анкилозавров могла доходить до 45 сантиметров в длину и 57 сантиметров в ширину – таким приспособлением растительноядное животное могло тяжело ранить или убить крупного хищника вроде ти-рекса (Tyrannosaurus rex).
Это описание подходит к анкилозаврам из Северного полушария, однако их южные собратья, видимо, несколько отличались.
В феврале 2018 года палеонтологи обнаружили в Чили «очень странного» двухметрового анкилозавра с хвостом, который похож на ацтекский меч макуауитль. Это была узкая дубинка с несколькими рядами клинков и шипов, сделанных из обсидиана.
Динозавр был найден в породах мелового периода, возрастом от 71,7 до 74,9 миллионов лет и получил название Stegouros elengassen. Stegouros происходит от греческих слов «крыша» (stego) и «хвост» (uros), а его видовое название elengassen относится к бронированному зверю в мифологии коренных народов Патагонии.
Найденный экземпляр отличался от северных анкилозавров большой головой с узким изогнутым клювом, а также более тонкими конечностями и отсутствием заостренных когтей. Широкий таз S. elengassen больше напоминает таз стегозавров (Stegosaurus), но эти животные жили значительно раньше – от 155 до 145 миллионов лет назад.
Главная отличительная особенность S. elengassen – его хвост, самый короткий из всех известных бронированных динозавров. Он состоит из семи парных больших и уплощенных остеодерм. По словам ученых, первые две пары находятся рядом с телом, а следующие пять пар слиты в одно плоское мощное оружие.
По словам Варгаса, зверь умер у реки, возможно, в зыбучих песках, что объясняет, почему его нижняя половина так хорошо сохранилась. Всего было найдено примерно 80 процентов скелета S. elengassen.
Как отмечают исследователи, этот анкилозавр раскрывает ранее неизвестную главу эволюции анкилозавров. Они считают, что распад суперконтинента Пангея в юрский период (от 201,3 миллиона до 145 миллионов лет назад) привел к резким различиям между анкилозаврами на северном суперконтиненте Лавразия и обитателями южного суперконтинента Гондвана.