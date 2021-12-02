В Чили нашли странного анкилозавра: у него короткий хвост в виде меча ацтеков

Анкилозавры (Ankylosauria) широко известны своей броней, состоящей из массивных шишек и костных пластин, называемых остеодермами. Хвост анкилозавров венчала булава из нескольких больших остеодерм. Хвостовая булава анкилозавров могла доходить до 45 сантиметров в длину и 57 сантиметров в ширину – таким приспособлением растительноядное животное могло тяжело ранить или убить крупного хищника вроде ти-рекса (Tyrannosaurus rex).

Это описание подходит к анкилозаврам из Северного полушария, однако их южные собратья, видимо, несколько отличались.

В феврале 2018 года палеонтологи обнаружили в Чили «очень странного» двухметрового анкилозавра с хвостом, который похож на ацтекский меч макуауитль. Это была узкая дубинка с несколькими рядами клинков и шипов, сделанных из обсидиана.