В Чили обнаружен новый вид титанозавра

Чилийские палеонтологи объявили об открытии нового вида гигантского динозавра, получившего название Arackar licanantay. Это животное принадлежит к семейству титанозавров (Titanosauria) и является уникальным из-за особенностей его спинных позвонков.

Название вида в переводе с местного языка кунза можно перевести как «кости Атакаменьо». Динозавр обитал на территории нынешнего региона Атакама в конце мелового периода, 80–66 миллионов лет назад.

Ученые определили, что конкретные окаменелости принадлежат четвероногому травоядному животному длиной около 6,3 метра. Анализ показал, что это останки молодого динозавра. По оценкам исследователей, взрослые представители этого вида вырастали до восьми метров в длину.