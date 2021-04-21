В Чили обнаружен новый вид титанозавра
Чилийские палеонтологи объявили об открытии нового вида гигантского динозавра, получившего название Arackar licanantay. Это животное принадлежит к семейству титанозавров (Titanosauria) и является уникальным из-за особенностей его спинных позвонков.
Название вида в переводе с местного языка кунза можно перевести как «кости Атакаменьо». Динозавр обитал на территории нынешнего региона Атакама в конце мелового периода, 80–66 миллионов лет назад.
Ученые определили, что конкретные окаменелости принадлежат четвероногому травоядному животному длиной около 6,3 метра. Анализ показал, что это останки молодого динозавра. По оценкам исследователей, взрослые представители этого вида вырастали до восьми метров в длину.
Кости – бедренная, плечевая, седалищная и позвоночные элементы шеи и спины – были впервые обнаружены в 1990-х годах геологом Карлосом Аревало.
Палеонтолог обнаружил образец вместе с экспертами из Национальной геологической и горнодобывающей службы Чили во время раскопок в 75 километрах к югу от города Копьяпо в регионе Атакама.
Исследования показывают, что динозавр жил среди пышного ландшафта цветущих растений, папоротников и пальм. У него была маленькая голова, длинная шея и необычно плоская спина.
Команда сообщила, что это третий титанозавр, найденный на западной стороне Анд в Южной Америке. Останки животного будут выставлены в Чилийском музее естественной истории.