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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Палеонтология

В Чили обнаружили доисторического крылатого ящера

Анастасия Баринова
13 сентября 2021
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Фото: Oleg Kuznetsov/Wikipedia
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Фото: Jhonatan Alarcón-Muñoz/Acta Palaeontologica Polonica
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Фото: Jhonatan Alarcón-Muñoz/Acta Palaeontologica Polonica
Находка позволяет больше узнать о том, как расселялись животные в Юрском периоде.

Чилийские ученые рассказали о результатах исследования окаменелости, найденной на территории пустыни Атакама в 2009 году. Скелет сохранился не полностью: в распоряжении палеонтологов оказались только левая плечевая кость, спинной позвонок и фаланга крыла, однако уникальные признаки – например, дельтовидный гребень в форме топора – позволяют с уверенностью отнести животное к роду длиннохвостых птерозавров, рамфоринхи (Rhamphorhynchus).

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Jhonatan Alarcón-Muñoz/Acta Palaeontologica Polonica

«Крылатый ящер» жил в юрскую эпоху, около 160 миллионов лет назад. Большинство юрских птерозавров, известных современной науке, были обнаружены в северном полушарии, и в основном в Китае, Германии, Франции и Великобритании. Чилийская находка позволяет больше узнать о распространении птерозавров: она доказывает, что они также населяли суперконтинент Гондвана, куда входили Африка, Южная Америка, Антарктида, Австралия, Новая Зеландия, Аравия, Мадагаскар и Индостан.

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Jhonatan Alarcón-Muñoz/Acta Palaeontologica Polonica

Один из авторов исследования, Джонатан Аларкон, пояснил, что у этих существ был размах крыльев до двух метров, длинный хвост и заостренная морда. Открытие указывает на тесные связи и возможную миграцию этих животных между северным и южным полушариями. Птерозавры той же группы были найдены на Кубе, но для Чили это – первый пример.

Ученые пока не знают, мигрировали ли эти животные между севером и югом, или же они однажды добрались до территории современной Атакамы и обосновались там. Обширная чилийская пустыня в прошлом была прибрежным районом, но затем превратилась в местность, где десятилетиями не бывало дождей. Теперь палеонтологи делают здесь множество открытий.

Птерозавры вымерли 66 миллионов лет назад, но и сегодня они остаются самыми загадочными существами, когда-либо жившими на Земле.

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