В Чили обнаружили доисторического крылатого ящера

Один из авторов исследования, Джонатан Аларкон, пояснил, что у этих существ был размах крыльев до двух метров, длинный хвост и заостренная морда. Открытие указывает на тесные связи и возможную миграцию этих животных между северным и южным полушариями. Птерозавры той же группы были найдены на Кубе, но для Чили это – первый пример.

Ученые пока не знают, мигрировали ли эти животные между севером и югом, или же они однажды добрались до территории современной Атакамы и обосновались там. Обширная чилийская пустыня в прошлом была прибрежным районом, но затем превратилась в местность, где десятилетиями не бывало дождей. Теперь палеонтологи делают здесь множество открытий.

Птерозавры вымерли 66 миллионов лет назад, но и сегодня они остаются самыми загадочными существами, когда-либо жившими на Земле.