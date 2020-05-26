В Чили обнаружили древнейшие ясли больших белых акул

Международная исследовательская группа во главе с Хайме А. Вильяфанья из Института палеонтологии в Венском университете обнаружила древнейшие ясли больших белых акул (Carcharodon carcharias) в Чили. Это открытие дает лучшее понимание эволюционного успеха самого крупного хищника современных океанов и может способствовать защите этих находящихся под угрозой исчезновения животных. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Большая белая акула — одна из самых ярких, но и одна из самых печально известных акул. Несмотря на ее важность как главного хищника в морских экосистемах, она находится под угрозой исчезновения. За это ответственны ее очень медленный рост и позднее размножение с небольшим количеством потомства.

Белые акулы рождаются в своеобразных питомниках, где они защищены от других хищников, пока не станут достаточно большими, чтобы не опасаться конкурентов. Такие ясли нужны для поддержания стабильных и устойчивых размеров размножающихся популяций. Поэтому ученые активно ищут подобные ясли, ориентируясь на ряд критериев, важнейший из которых — высокая численность неполовозрелых особей.