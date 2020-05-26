В Чили обнаружили древнейшие ясли больших белых акул
Международная исследовательская группа во главе с Хайме А. Вильяфанья из Института палеонтологии в Венском университете обнаружила древнейшие ясли больших белых акул (Carcharodon carcharias) в Чили. Это открытие дает лучшее понимание эволюционного успеха самого крупного хищника современных океанов и может способствовать защите этих находящихся под угрозой исчезновения животных. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.
Большая белая акула — одна из самых ярких, но и одна из самых печально известных акул. Несмотря на ее важность как главного хищника в морских экосистемах, она находится под угрозой исчезновения. За это ответственны ее очень медленный рост и позднее размножение с небольшим количеством потомства.
Белые акулы рождаются в своеобразных питомниках, где они защищены от других хищников, пока не станут достаточно большими, чтобы не опасаться конкурентов. Такие ясли нужны для поддержания стабильных и устойчивых размеров размножающихся популяций. Поэтому ученые активно ищут подобные ясли, ориентируясь на ряд критериев, важнейший из которых — высокая численность неполовозрелых особей.
Теперь этот пробел удалось устранить. Исследователи изучили размеры 234 ископаемых зубов больших белых акул, обнаруженных в трех точках на побережье Перу и Чили. На основе этих данных они рассчитали среднюю длину особей, которым принадлежали эти зубы и определили их возраст — от 5 до 2 миллионов лет.
Результаты показали, что размеры тел этих рыб значительно варьировались вдоль южноамериканского палео-тихоокеанского побережья. В одном из этих мест на севере Чили, Кокимбо, обнаружен самый высокий процент молодых акул и самый низкий процент «подростков». Половозрелые животные полностью отсутствовали.
Ясли в Кокимбо использовались на протяжении нескольких миллионов лет. Однако сегодня белые акулы здесь не размножаются. Авторы подчеркивают, что изучение условий, которые позволяют существовать акульим яслям, позволит с большей эффективностью охранять этот уязвимый вид.
«Если мы поймем прошлое, это позволит нам принять соответствующие защитные меры сегодня, чтобы обеспечить выживание этого хищника, крайне важного для экосистем <…> Наши результаты показывают, что повышение температуры поверхности моря изменяет распределение рыбы в умеренных зонах и смещает эти важные места размножения», — заключает палеобиолог Юрген Кривет, принимавший участие в исследовании.
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