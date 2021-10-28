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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
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Палеонтология

В Денисовой пещере нашли мраморные украшения

Наука в Сибири
28 октября 2021
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Ученые говорят, что эти артефакты свидетельствуют о высоком когнитивном развитии денисовцев.

В прошедшем полевом сезоне на новом участке археологических раскопок в южной галерее Денисовой пещеры ученые обнаружили предметы символической деятельности древних людей, в частности относящиеся к первобытному искусству.

«Это подвески из зубов животных (бизона и лисицы), кольцо из бивня мамонта, а также изделия из мрамора — фрагмент браслета и кольца. Теперь мы можем точно сказать — существовало массовое производство таких предметов, и это говорит о развитом когнитивном уровне мышления человека и его определенных эстетических воззрениях, а также указывает на социальную стратификацию общества», — Михаил Шуньков, главный научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН.

Возраст мраморных изделий составляет около 45 тысяч лет. Нижняя граница, полученная по серии радиоуглеродных датировок — около 50 тысяч лет. По словам Шунькова, приемы обработки камня, использовавшиеся для изготовления этих предметов, начали массово применяться в первобытном обществе на других стоянках древних людей уже позже.

«Это, наверное, самая представительная и древняя коллекция подобных предметов в Северной Евразии, и здесь мы говорим о том, что носителем этих культур был денисовский человек», — добавил Шуньков.

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Михаил Шуньков Раскопки в южной галерее Денисовой пещеры

Денисова пещера расположена в Солонешенском районе Алтайского края в правом борту долины реки Ануй. Именно там впервые были найдены фрагменты зубов древних жителей пещеры, которые были определены к вымершему денисовскому человеку (Homo denisovensis).

В пещере выявлено более 20 культурных слоев различных эпох. Обнаружено более 80 тысяч артефактов, которые хранятся в основном в Институте археологии и этнографии СО РАН и экспонируются в музеях Новосибирска, Бийска, в школьных музеях Черного Ануя и Солонешного. Это орудия труда, предметы вооружения, украшения, останки животных и растений.

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