В Денисовой пещере нашли мраморные украшения

В прошедшем полевом сезоне на новом участке археологических раскопок в южной галерее Денисовой пещеры ученые обнаружили предметы символической деятельности древних людей, в частности относящиеся к первобытному искусству.
Возраст мраморных изделий составляет около 45 тысяч лет. Нижняя граница, полученная по серии радиоуглеродных датировок — около 50 тысяч лет. По словам Шунькова, приемы обработки камня, использовавшиеся для изготовления этих предметов, начали массово применяться в первобытном обществе на других стоянках древних людей уже позже.
«Это, наверное, самая представительная и древняя коллекция подобных предметов в Северной Евразии, и здесь мы говорим о том, что носителем этих культур был денисовский человек», — добавил Шуньков.
Денисова пещера расположена в Солонешенском районе Алтайского края в правом борту долины реки Ануй. Именно там впервые были найдены фрагменты зубов древних жителей пещеры, которые были определены к вымершему денисовскому человеку (Homo denisovensis).
В пещере выявлено более 20 культурных слоев различных эпох. Обнаружено более 80 тысяч артефактов, которые хранятся в основном в Институте археологии и этнографии СО РАН и экспонируются в музеях Новосибирска, Бийска, в школьных музеях Черного Ануя и Солонешного. Это орудия труда, предметы вооружения, украшения, останки животных и растений.