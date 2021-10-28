В Денисовой пещере нашли мраморные украшения

Возраст мраморных изделий составляет около 45 тысяч лет. Нижняя граница, полученная по серии радиоуглеродных датировок — около 50 тысяч лет. По словам Шунькова, приемы обработки камня, использовавшиеся для изготовления этих предметов, начали массово применяться в первобытном обществе на других стоянках древних людей уже позже.

«Это, наверное, самая представительная и древняя коллекция подобных предметов в Северной Евразии, и здесь мы говорим о том, что носителем этих культур был денисовский человек», — добавил Шуньков.