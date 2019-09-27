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Палеонтология

В Денисовой пещере в основном обитали гиены и волки

27 сентября 2019
Денисова пещера
Фото: loronet/flickr.com
Денисовский человек был здесь редким гостем.

Основными обитателями Денисовой пещеры на Алтае, где были обнаружены останки денисовцев, оказались не люди, а крупные хищники – в основном, пещерные гиены и, в меньшей степени, волки.

К такому выводу пришли археологи из России и Австралии, которые провели в двух залах пещеры исследования микростратиграфии.

Исследователи обнаружили во многих слоях копролиты пещерных гиен, волков и неизвестных видов млекопитающих. Так как кости гиен встречались в пещере чаще всего, вероятно, основным конкурентом людей за место обитания были именно они.

Ученые считают, что люди находились в пещере эпизодически и жили здесь недолго.

Денисова пещера расположена в Солонешенском районе Алтайского края России. В 2008 году в пещере была найдена последняя фаланга мизинца 9-летней девочки, жившей 48-50 тысяч лет назад. Из найденной фаланги удалось извлечь ДНК, последовательности которой позволили установить, что останки принадлежат виду людей, представляющему особую ветвь в эволюции рода Homo, отличному и от неандертальцев, и от современных людей. Этот вид получил название денисовский человек.

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