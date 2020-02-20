В древнем инклюзе нашли насекомое с гигантскими причудливыми антеннами

По словам Бао-Цзе Ду, она испытала шок, когда впервые осмотрела образец, возраст которого составляет 99 миллионов лет. Ученые назвали новый вид насекомых Magnusantenna wuae. Он относится к семейству краевиков (Coreidae) — полужесткокрылых насекомых из подотряда клопов.

Подлинное семейство краевиков отличается особенным расширением усиков и голеней. Однако происхождение и раннее разнообразие таких экспансий у Coreidae неизвестны. У найденного в янтаре насекомого антенны оказались в 12,3 раза длиннее и в 4,4 раза шире головы. Ученые предполагают, что эти гигантские усики служили Magnusantenna wuae для того, чтобы сосредоточить на них внимание хищников и отвлечь от головы и других частей тела, избежав смертельной атаки. Ученые уверены, что оторванные антенны у этих насекомых могли отрастать заново.