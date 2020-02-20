В древнем инклюзе нашли насекомое с гигантскими причудливыми антеннами

Насекомое было обнаружено в залежах янтаря на территории современной Мьянмы. Оно привлекло внимание ученых причудливыми широкими и длинными антеннами на голове.
По словам Бао-Цзе Ду, она испытала шок, когда впервые осмотрела образец, возраст которого составляет 99 миллионов лет. Ученые назвали новый вид насекомых Magnusantenna wuae. Он относится к семейству краевиков (Coreidae) — полужесткокрылых насекомых из подотряда клопов.
Подлинное семейство краевиков отличается особенным расширением усиков и голеней. Однако происхождение и раннее разнообразие таких экспансий у Coreidae неизвестны. У найденного в янтаре насекомого антенны оказались в 12,3 раза длиннее и в 4,4 раза шире головы. Ученые предполагают, что эти гигантские усики служили Magnusantenna wuae для того, чтобы сосредоточить на них внимание хищников и отвлечь от головы и других частей тела, избежав смертельной атаки. Ученые уверены, что оторванные антенны у этих насекомых могли отрастать заново.
Исследователи отмечают, что подобные узкоспециализированные черты имеют преимущества в поиске партнеров и в защите от хищников. Однако поддержание таких черт связано с соответствующими затратами, что может ограничить способность отдельных видов адаптироваться к изменяющимся условиям и увеличивает риск вымирания.
Авторы работы считают, что удлиненные антенны Magnusantenna wuae, хотя и отвлекали внимание от хищников от других частей тела, но сами по себе могли привлекать их повышенное внимание. Кроме того, эти придатки, вероятно, заставляли насекомое двигаться медленнее, а также требовали повышенных ресурсов на их регенерацию и обмен веществ.
Взгляните на необычное насекомое, обнаруженное в янтаре: еще не пчела, уже не оса.