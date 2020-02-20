Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №197, февраль 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Палеонтология

В древнем инклюзе нашли насекомое с гигантскими причудливыми антеннами

20 февраля 2020
Magnusantenna wuae
Фото: Nankai University
Скорее всего, необычные отростки спасали существо от хищников.

Насекомое было обнаружено в залежах янтаря на территории современной Мьянмы. Оно привлекло внимание ученых причудливыми широкими и длинными антеннами на голове.

«Это может быть новый тип антенн для насекомых», — Бао-Цзе Ду, соавтор исследования из университета Нанкай (Китай).

По словам Бао-Цзе Ду, она испытала шок, когда впервые осмотрела образец, возраст которого составляет 99 миллионов лет. Ученые назвали новый вид насекомых Magnusantenna wuae. Он относится к семейству краевиков (Coreidae) — полужесткокрылых насекомых из подотряда клопов.

Подлинное семейство краевиков отличается особенным расширением усиков и голеней. Однако происхождение и раннее разнообразие таких экспансий у Coreidae неизвестны. У найденного в янтаре насекомого антенны оказались в 12,3 раза длиннее и в 4,4 раза шире головы. Ученые предполагают, что эти гигантские усики служили Magnusantenna wuae для того, чтобы сосредоточить на них внимание хищников и отвлечь от головы и других частей тела, избежав смертельной атаки. Ученые уверены, что оторванные антенны у этих насекомых могли отрастать заново.

_- (2).jpg
Nankai University
_-.jpeg
Nankai University

Исследователи отмечают, что подобные узкоспециализированные черты имеют преимущества в поиске партнеров и в защите от хищников. Однако поддержание таких черт связано с соответствующими затратами, что может ограничить способность отдельных видов адаптироваться к изменяющимся условиям и увеличивает риск вымирания.

Авторы работы считают, что удлиненные антенны Magnusantenna wuae, хотя и отвлекали внимание от хищников от других частей тела, но сами по себе могли привлекать их повышенное внимание. Кроме того, эти придатки, вероятно, заставляли насекомое двигаться медленнее, а также требовали повышенных ресурсов на их регенерацию и обмен веществ.

Взгляните на необычное насекомое, обнаруженное в янтаре: еще не пчела, уже не оса.