В Эфиопии нашли два новых вида вымерших приматов

Оба вида, которые относятся к семейству мартышковых (Cercopithecidae) были обнаружены в месте под названием Гона учеными из Национального исследовательского института развития человечества (CENIEH). Первый вид получил название Pliopapio alemui, его возраст составляет около 4,8 млн лет. Второй, возрастом 4,3 млн лет, был назван Kuseracolobus aramisi.

Ископаемые находки включают верхнюю челюсть, нижнюю челюсть и некоторые другие небольшие фрагменты черепов. В этих же отложениях ранее были найдены окаменелости древних гоминидов — ардипитеков (Ardipithecus ramidus).

Исследователи подчеркивают, что открытие новых видов предоставляет нам больше возможности узнать об ардипитеках. Этот гоминид жил в раннем плиоцене примерно 4,5 млн лет назад, ходил на двух ногах и многими учеными считается одним из предков человека.

Впервые он был обнаружен к югу от Гоны, в Среднем Аваше. Это место было покрыто тропическими лесами. Тогда как район, где были найдены Pliopapio alemui и Kuseracolobus aramisi представляет собой лесистую, но относительно открытую местность.