В Германии нашли ископаемую выдру нового вида

Исследователи из университетов Тюбингена и Сарагосы обнаружили ранее неизвестный вид выдры, жившей 11,4 миллиона лет назад. Ископаемые останки находились в глиняном карьере Хаммершмиде (Hammerschmiede) на юге Германии: это место в 2019 году уже обогатило науку окаменелостью двуногой обезьяны Danuvius guggenmosi. Она оказалась первым гоминидом верхнего миоцена с сохранившимися трубчатыми костями, что проливает свет на анатомическое строение и передвижение современных обезьян.

Новый вид выдры получил имя Vishnuonyx neptuni – Вишну Нептуна. Несколько вымерших представителей рода Vishnuonyx около 14 миллионов лет назад встречались в Азии, а спустя два миллиона лет достигли Восточной Африки. Эти животные имели средний размер и массу от 10 до 15 килограммов. В Европе их окаменелости до сих пор не попадались.

Эволюционная история 13 известных видов выдр остается малоизученной. Возможно, Вишну Нептуна распространилась по всему Старому Свету из Индии. Как и все выдры, это животное ведет водный образ жизни и не может путешествовать по суше на большие расстояния. Его путь длиной более 6000 километров по трем континентам в те времена был возможным из-за иных, чем сегодня, географических условий.

Сближение материков вызвало подъём Альпийско-Гималайского горного комплекса (Пиренеи, Альпы, Карпаты, Кавказ, Загрос, Гиндукуш, Памир, Гималаи), который отделил от Тетиса северную часть — Паратетис (море «от Парижа до Алтая»). Тогда горные цепи от Альп на западе и Эльбрус отделили от древнего огромного океана Тетис его часть – Паратетис, море «от Парижа до Алтая». Скорее всего, выдра совершила путешествие по водному пути между Паратетисом и Месопотамским бассейном, который открывался в Индийский океан. Исследователи предполагают, что выдра Вишну Нептуна, двигаясь на запад, достигла южной Германии через дельту Древнего Дуная к западу от точки, где теперь располагается Вена.