В Германии обнаружили останки древнейшего питона возрастом 47 миллионов лет

Палеонтолог Кристер Смит из Исследовательского института Зенкенберга и его коллега Хуссам Захер из Университета Сан-Паулу описали самые древние из известных окаменелостей питона. Почти полностью сохранившиеся останки змеи были найдены в карьере Мессель неподалеку от немецкого города Дармштадт.

Карьер Мессель содержит отложения эпохи эоцена возрастом 47 миллионов лет. Здесь найдено множество окаменелостей ранних животных, в том числе млекопитающих. В 1995 году карьер был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Питоны являются одними из крупнейших змей в мире (их длина может превышать девять метров). Сегодня различные виды этих пресмыкающихся встречаются в основном в Африке, Южной и Юго-Восточной Азии, и Австралии, однако географическое происхождение питонов до сих пор остается загадкой. По словам Смита, открытие нового вида ископаемых питонов станет большим шагом вперед в понимании эволюционной истории этих змей.

Новый вид питонов получил название Messelopython freyi в честь палеонтолога Эберхарда «Дино» Фрея из Государственного музея естественной истории в Карлсруэ. По всем признаком эти останки — древнейшая окаменелость питона в мире.