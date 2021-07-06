В Городе Давида найдены окаменелые зубы акул

Сначала ученые предположили, что зубы имеют тот же возраст, что и окружающие предметы: около 2900 лет назад, и, быть может, они были пищевыми отходами, как и кости рыб. Однако по результатам исследования выяснилось, что по крайней мере один из зубов принадлежал акуле рода скваликоракс (Squalicorax). Этот житель позднемелового периода вымер 66 миллионов лет назад, и эти данные стали стартом к более детальному исследованию. Использовав изотопы стронция и кислорода, а также рентгеновскую дифракцию и анализ микроэлементов, специалисты получили результат в 80 миллионов лет.

Похожие окаменелости были обнаружены в пустыне Негев, в 80 км от города Давида. На основании этого специалисты делают вывод, что зубы животных позднего мелового периода — современников динозавров — были кем-то перенесены. Следов износа или отверстий, которые могли бы свидетельствовать о том, что они использовались в качестве инструментов или украшений, на зубах не найдено. Возможно, эти образцы древней фауны были частью коллекции какого-нибудь состоятельного чиновника: множество найденных булл говорит о связи места раскопок с административным или правящим классом.