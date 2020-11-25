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Палеонтология

В Ирландии впервые нашли останки динозавров

National Geographic Россия
25 ноября 2020
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Майк Симмс с найденными в Ирландии костями динозавров
Фото: University of Portsmouth
Обнаруженные кости принадлежали двум разным животным.

Единственные кости динозавров, когда-либо найденные на острове Ирландия, были официально подтверждены как таковые группой экспертов из Портсмутского университета и Королевского университета Белфаста во главе с доктором Майком Симмсом.

Две окаменелости были найдены ныне покойным Роджером Бирном, школьным учителем и коллекционером окаменелостей, который передал их вместе со многими другими окаменелостями в музей Ольстера. Анализ подтвердил, что они происходят из отложений ранней юры, найденных в Айлендмаги, на восточном побережье графства Антрим. Ольстерский музей объявил о планах выставить кости на всеобщее обозрение.

«Это чрезвычайно важное открытие. Редкость таких окаменелостей заключается в том, что большая часть ирландских пород не соответствует возрасту динозавров. Они сильно старше или сильно моложе, что делает практически невозможным поиск окаменелостей», — Майк Симмс.

Первоначально предполагалось, что окаменелости принадлежат одному и тому же животному, но команда определила, что они относятся к двум совершенно разным видам. Одна кость принадлежала травоядному сцелидозавру (Scelidosaurus), а вторая относится к двуногому хищнику, похожему на саркозавра (Sarcosaurus).

Команда Портсмутского университета, в том числе исследователь Роберт Смит и профессор Дэвид Мартилл, использовали трехмерные цифровые модели окаменелостей с высоким разрешением, созданные доктором Патриком Коллинзом из Королевского университета в Белфасте, в своем анализе фрагментов костей.

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Большеберцовая кость теропода
Фото: University of Portsmouth
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Берцовая кость Сцелидозавра
Фото: University of Portsmouth
Скелидозавр
Scelidosaurus harrisonii в представлении художника
Фото: Jack Mayer / Wikimedia Commons
«Анализируя форму и внутреннюю структуру костей, мы поняли, что они принадлежали двум совершенно разным животным. Одна кость очень плотная и крепкая, типичная для травоядного с броней. Другая — стройная, с тонкими костными стенками, а это характеристики, обнаруживаемые только у быстро движущихся двуногих хищных динозавров, называемых тероподами», — Роберт Смит.

По словам Смита, несмотря на фрагментарность, эти окаменелости дают ценную информацию об очень важном периоде эволюции динозавров, около 200 миллионов лет назад. Именно в это время динозавры действительно начинают доминировать в земных экосистемах мира. 

«Скелидозавр продолжает появляться в морских слоях, и я начинаю думать, что это могло быть прибрежное животное, возможно, даже поедавшее морские водоросли, как это делают сегодня морские игуаны (Amblyrhynchus cristatus)», — заключает Мартилл.

Почитайте наш большой материал о том, какими были динозавры на самом деле. 

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