В Ирландии впервые нашли останки динозавров

Единственные кости динозавров, когда-либо найденные на острове Ирландия, были официально подтверждены как таковые группой экспертов из Портсмутского университета и Королевского университета Белфаста во главе с доктором Майком Симмсом.

Две окаменелости были найдены ныне покойным Роджером Бирном, школьным учителем и коллекционером окаменелостей, который передал их вместе со многими другими окаменелостями в музей Ольстера. Анализ подтвердил, что они происходят из отложений ранней юры, найденных в Айлендмаги, на восточном побережье графства Антрим. Ольстерский музей объявил о планах выставить кости на всеобщее обозрение.