В Ирландии впервые нашли останки динозавров
Единственные кости динозавров, когда-либо найденные на острове Ирландия, были официально подтверждены как таковые группой экспертов из Портсмутского университета и Королевского университета Белфаста во главе с доктором Майком Симмсом.
Две окаменелости были найдены ныне покойным Роджером Бирном, школьным учителем и коллекционером окаменелостей, который передал их вместе со многими другими окаменелостями в музей Ольстера. Анализ подтвердил, что они происходят из отложений ранней юры, найденных в Айлендмаги, на восточном побережье графства Антрим. Ольстерский музей объявил о планах выставить кости на всеобщее обозрение.
Первоначально предполагалось, что окаменелости принадлежат одному и тому же животному, но команда определила, что они относятся к двум совершенно разным видам. Одна кость принадлежала травоядному сцелидозавру (Scelidosaurus), а вторая относится к двуногому хищнику, похожему на саркозавра (Sarcosaurus).
Команда Портсмутского университета, в том числе исследователь Роберт Смит и профессор Дэвид Мартилл, использовали трехмерные цифровые модели окаменелостей с высоким разрешением, созданные доктором Патриком Коллинзом из Королевского университета в Белфасте, в своем анализе фрагментов костей.
По словам Смита, несмотря на фрагментарность, эти окаменелости дают ценную информацию об очень важном периоде эволюции динозавров, около 200 миллионов лет назад. Именно в это время динозавры действительно начинают доминировать в земных экосистемах мира.
«Скелидозавр продолжает появляться в морских слоях, и я начинаю думать, что это могло быть прибрежное животное, возможно, даже поедавшее морские водоросли, как это делают сегодня морские игуаны (Amblyrhynchus cristatus)», — заключает Мартилл.
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