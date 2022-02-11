В Испании нашли крупнейшего титанозавра Европы

Его окаменелости собирали десятилетиями.

Окаменелые остатки нового вида динозавров-титанозавров были впервые обнаружены на стоянке Оркау в Каталонии. Возраст существа, получившего название Abditosaurus kuehnei, оценивается в 70,5 миллиона лет.

Палеонтологи заявили, что гигант был примерно 17,5 метра в длину, 4 метров в высоту и весил около 14 тонн. Благодаря своей длинной шее А. kuehnei мог собирать листву на высоте до четырех метров.

Исследователям удалось собрать наиболее полный скелет титанозавра, когда-либо найденного в Европе. Кроме того, этот абдитозавр оказался самым крупным из всех титанозавров, чьи остатки находили на Иберо-Армориканском острове.

Титанозаврами называют группу крупных завроподовых динозавров, живших существовавших на протяжении почти всего мелового периода, около 140-66 млн лет назад. Ископаемые остатки титанозавров обнаружены на всех континентах мира.

Раскопки в формации Оркау

По словам эксперта из Автономного университета Барселоны и автора исследования Берната Вила, титанозавры в верхнемеловых регионах Европы обычно небольшого размера — это так называемый эффект островной карликовости. Дело в том, что Европа в течение мелового периода, между 83 и 66 миллионами лет назад, представляла собой массивный архипелаг, включающий еще несколько мелких островов.

Виды на этой территории уступали по размерам своим кузенам в остальных частях света из-за ограниченных запасов пищи. Именно поэтому размеры А. kuehnei удивили ученых. Глобальное понижение уровня моря является одним из основных факторов, который, вероятно, помог этому динозавру путешествовать по Европе и Африке и поселиться на Иберо-Армориканском острове.

В ходе исследования было собрано 53 фрагмента окаменелостей A. kuehnei, включая такие части, как ребра, конечности, кости таза, позвоночник, зубы и 12 шейных позвонков, которые были лишь фрагментами его шеи.

Abditosaurus kuehnei получил видовое название в честь немецкого палеонтолога Вальтера Кюне. Именно он в 1954 году собрал первую партию остатков динозавра и отправил их в Мадрид. Примечательно, что абдитозавр, найденный в Пиренеях, был уже преклонного возраста. Окаменелости настолько возрастных особей находят довольно редко.