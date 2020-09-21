В Италии нашли зуб одного из последних европейских неандертальцев

Из зуба была извлечена ДНК, что позволило провести генетический анализ. Результаты показали, что ребенок, вероятно, жил около 47-48 000 лет назад. Было установлено, что мать ребенка произошла от неандертальца, жившего на территории современной Бельгии. Это может указывать на то, что неандертальцы мигрировали на большие расстояния, возможно, в поисках пищи.

Эта невероятно редкая находка все еще анализируется, и исследователи полагают, что зуб может раскрыть больше секретов о ребенке-неандертальце и сообществе, в котором он жил. Раскопки на участке продолжаются. Здесь уже было найдено множество инструментов, которые могли помогать неандертальцам в охоте, разделке туш животных и обработке шкур. Этот объект в Италии также может помочь исследователям понять, почему вымирали одни из последних неандертальцев в Европе.

Около 48 000 лет назад современные люди начали проникать в Евразию. Примерно в то же время популяция неандертальцев начала сокращаться, и считается, что они уступили место Homo sapiens.