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Палеонтология

В Италии нашли зуб одного из последних европейских неандертальцев

National Geographic Россия
21 сентября 2020
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Фото: Journal of Human Evolution
Исследователи определили, что зуб принадлежал ребенку в возрасте около 12 лет.

Важное открытие было сделано в каменном убежище недалеко от Рипаро-дель-Бройон на холмах Беричи недалеко от Венеции. Согласно новому исследованию, это место «сохраняет стратиграфическую последовательность, документирующую переход от среднего к верхнему палеолиту». Во время раскопок исследователи использовали революционные археологические методы, которые помогли им найти молочный зуб 12-летнего неандертальца.

«Мы использовали виртуальные подходы к анализу его формы, генома, тафономии и радиометрического профиля. После этого мы смогли идентифицировать этот зуб как принадлежащий ребенку, который был одним из последних неандертальцев в Италии», — Маттео Романдини, ведущий автор исследования.

Из зуба была извлечена ДНК, что позволило провести генетический анализ. Результаты показали, что ребенок, вероятно, жил около 47-48 000 лет назад. Было установлено, что мать ребенка произошла от неандертальца, жившего на территории современной Бельгии. Это может указывать на то, что неандертальцы мигрировали на большие расстояния, возможно, в поисках пищи.

Эта невероятно редкая находка все еще анализируется, и исследователи полагают, что зуб может раскрыть больше секретов о ребенке-неандертальце и сообществе, в котором он жил. Раскопки на участке продолжаются. Здесь уже было найдено множество инструментов, которые могли помогать неандертальцам в охоте, разделке туш животных и обработке шкур. Этот объект в Италии также может помочь исследователям понять, почему вымирали одни из последних неандертальцев в Европе.

Около 48 000 лет назад современные люди начали проникать в Евразию. Примерно в то же время популяция неандертальцев начала сокращаться, и считается, что они уступили место Homo sapiens.

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Journal of Human Evolution Исследование предполагает, что место, где был найден зуб, использовалось неандертальцами в течение длительного времени

Когда именно неандертальцы полностью вымерли, неизвестно, хотя считается, что одна из их последних групп жила в Гибралтаре около 42 000 лет назад. Однако современные исследования выяснили, что этот вид гомининов не исчез полностью. Неандертальцы скрещивались с нашими предками, и в результате все современные люди имеют небольшой процент ДНК неандертальцев.

Исследование было проведено командой междисциплинарных экспертов из университетов Феррары и Болоньи. Они работали в рамках проекта ERC SUCCESS, который фокусируется на переходе от неандертальцев (Homo neanderthalensis) к современным людям (Homo sapiens) в Италии и Средиземноморском регионе.

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