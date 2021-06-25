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Палеонтология

В Израиле обнаружили останки ранее неизвестного типа древнего человека

National Geographic Россия
25 июня 2021
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Фото: Tel Aviv University
Более 120 000 лет назад в Леванте Homo sapiens жили бок о бок с древним человеком, о котором мы не знали до сих пор.

Новое исследование международной группы ученых показало, что части челюсти (на фото слева) и черепной коробки (справа), найденные в израильском городище Нешер Рамла, представляют собой останки древней популяции гоминидов, которая способствовала эволюции европейских неандертальцев и, возможно, некоторых других групп древних людей в Восточной Азии.

Ученые полагают, что жившие в Леванте примерно от 140 000 до 120 000 лет назад гоминиды соседствовали с неандертальцами и денисовцами как третья евразийская популяция Homo, культурно смешивались с ними и, возможно, скрещивались с древними Homo sapiens.

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Tel Aviv University Реконструкция черепа человека из Нешер Рамла

Исследователи не присвоили научное название виду, который они именуют Nesher Ramla Homo. По словам ученых, генетическое и культурное смешение евразийских групп Homo в период среднего плейстоцена, который длился примерно от 789 000 до 130 000 лет назад, происходило слишком часто, чтобы позволить в данном случае выделить этого древнего человека в отдельный вид.

Однако, по словам авторов работы, найденные окаменелости еще больше усложняют генеалогическое древо человека, которое в последние годы стало более сложным из-за открытия таких видов как H. naledi из Южной Африки и H. luzonensis из Филиппин.

«Nesher Ramla Homo был одним из последних выживших из древней группы [гоминидов], которая внесла свой вклад в эволюцию популяций европейских неандертальцев и восточноазиатских Homo», – Израэль Гершковиц, ведущий автор исследования.

По словам ученых, окаменелые кости Nesher Ramla Homo похожи как на останки неандертальцев, так и на представителей вида Homo heidelbergensis, преднеандертальского вида, который, как считается, населял части Африки, Европы и, возможно, Восточной Азии примерно 700 000 лет назад и позже.

В окаменелых отложениях команда Гершковица раскопала около 6000 каменных артефактов и несколько тысяч костей газелей, лошадей, черепах и других животных. На некоторых из этих костей были следы от каменных орудий, оставленные при удалении мяса.

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Tel Aviv University Каменные орудия труда, сделанные древним населением Homo на Ближнем Востоке, выглядят как инструменты, сделанные примерно в то же время близлежащими Homo sapiens, что позволяет предположить, что эти две группы имели тесные контакты

Ученые с сожалением отмечают, что им не удалось извлечь ДНК из окаменелостей Нешер Рамла, которая точно могла показать, скрещивались ли эти древние люди с Homo sapiens.

Палеоантрополог Марта Миразон Лар из Кембриджского университета замечает, что данные из Нешер Рамла соответствуют сценарию, в котором род Homo развивался как тесно связанные популяции и виды среднего плейстоцена, включая неандертальцев, денисовцев и H. sapiens. Группы, базирующиеся в пригодных для жизни южных регионах, затем населили большую часть Европы и Азии во время относительно теплых и влажных периодов.

Эти древние группы скрещивались, становились фрагментированными, вымирали или рекомбинировались.

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