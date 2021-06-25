В Израиле обнаружили останки ранее неизвестного типа древнего человека

Новое исследование международной группы ученых показало, что части челюсти (на фото слева) и черепной коробки (справа), найденные в израильском городище Нешер Рамла, представляют собой останки древней популяции гоминидов, которая способствовала эволюции европейских неандертальцев и, возможно, некоторых других групп древних людей в Восточной Азии.

Ученые полагают, что жившие в Леванте примерно от 140 000 до 120 000 лет назад гоминиды соседствовали с неандертальцами и денисовцами как третья евразийская популяция Homo, культурно смешивались с ними и, возможно, скрещивались с древними Homo sapiens.