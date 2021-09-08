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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Палеонтология

В Канаде нашли окаменелость гигантской ужасной креветки

Анастасия Баринова
08 сентября 2021
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Фото: Lars Fields/Royal Ontario Museum
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Фото: Jean-Bernard Caron/Royal Ontario Museum
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Фото: Jean-Bernard Caron/Royal Ontario Museum
Это был один из крупнейших хищников кембрийского периода.

Палеонтологи из Королевского музея Онтарио обнаружили окаменелость доисторического животного, неизвестного науке ранее. Открытие сделано в сланцах Бёрджеса: уникальной горной формации в национальном парке Йохо на территории провинции Британская Колумбия. Членистоногое, получившее имя Titanokorys gainesi, достигало в длину около полуметра, превосходя примерно в пять раз почти всех своих современников. 

«Его огромные размеры просто ошеломляют. Это одно из самых больших когда-либо найденных животных кембрийского периода», – палеонтолог Жан-Бернар Карон.

В кембрийский период, около 540 миллионов лет назад, появилось большинство форм животного мира. Это заняло около 25 миллионов лет, что по меркам истории Земли – очень даже скорые темпы, и ученые назвали этот процесс «кембрийским взрывом». Ничего подобного не происходило ни до, ни после за всю историю Земли. 

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Благодаря исключительным свойствам сланца – осадочной глины, состоящей из очень мелких частиц – в формации Бёрджеса сохранилось множество останков ископаемых животных. Ранее здесь был найден аномалокарис (Anomalocaris) – еще одно доисторическое членистоногое, и пока оно удерживает рекорд по размерам: 60 см. Полуметровый Titanokorys gainesi входит в тот же класс членистоногих: динокариды (Dinocaridida). С древнегреческого это переводится как «ужасная креветка». Динокариды считаются первыми идентифицированными крупными хищниками.

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В отличие от аномалокарисов, образующих собственный род, T.gainesi относится к роду Hurdia, чьи представители отличаются невероятно длинной головой, покрытой трехчастным панцирем с подвижными сегментами.

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Lars Fields/Royal Ontario Museum

При этом гигант имел общие морфологические особенности со всеми динокаридами – многогранные сложные глаза, жабры и два длинных когтистых отростка в передней части тела. Его главное отличие – более широкий и плоский панцирь. Это означает, что он был нектобентосным: приспособленным к жизни на самом дне моря. И там он, по мнению исследователей, «доминировал».

«Эти загадочные животные, безусловно, оказали большое влияние на экосистемы кембрийских водоемов. Огромный спинной панцирь мог действовать как плуг, извлекая спрятавшихся на дне животных, а их конечности, напоминающие грабли, могли очень эффективно подносить к пасти все, что попадалось им на пути».

Это открытие также демонстрирует, насколько важно продолжать поиски даже в местах, которые изучаются столетиями. В частности, сланцы Бёрджес известны науке с 1909 года. 

Узнайте о массе палеонтологических находок, которые обнаружились на обычной испанской свалке. 

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