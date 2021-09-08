В Канаде нашли окаменелость гигантской ужасной креветки

Это открытие также демонстрирует, насколько важно продолжать поиски даже в местах, которые изучаются столетиями. В частности, сланцы Бёрджес известны науке с 1909 года.

Узнайте о массе палеонтологических находок, которые обнаружились на обычной испанской свалке.



