В Канаде нашли окаменелость гигантской ужасной креветки

Палеонтологи из Королевского музея Онтарио обнаружили окаменелость доисторического животного, неизвестного науке ранее. Открытие сделано в сланцах Бёрджеса: уникальной горной формации в национальном парке Йохо на территории провинции Британская Колумбия. Членистоногое, получившее имя Titanokorys gainesi, достигало в длину около полуметра, превосходя примерно в пять раз почти всех своих современников.
В кембрийский период, около 540 миллионов лет назад, появилось большинство форм животного мира. Это заняло около 25 миллионов лет, что по меркам истории Земли – очень даже скорые темпы, и ученые назвали этот процесс «кембрийским взрывом». Ничего подобного не происходило ни до, ни после за всю историю Земли.
Благодаря исключительным свойствам сланца – осадочной глины, состоящей из очень мелких частиц – в формации Бёрджеса сохранилось множество останков ископаемых животных. Ранее здесь был найден аномалокарис (Anomalocaris) – еще одно доисторическое членистоногое, и пока оно удерживает рекорд по размерам: 60 см. Полуметровый Titanokorys gainesi входит в тот же класс членистоногих: динокариды (Dinocaridida). С древнегреческого это переводится как «ужасная креветка». Динокариды считаются первыми идентифицированными крупными хищниками.
В отличие от аномалокарисов, образующих собственный род, T.gainesi относится к роду Hurdia, чьи представители отличаются невероятно длинной головой, покрытой трехчастным панцирем с подвижными сегментами.
При этом гигант имел общие морфологические особенности со всеми динокаридами – многогранные сложные глаза, жабры и два длинных когтистых отростка в передней части тела. Его главное отличие – более широкий и плоский панцирь. Это означает, что он был нектобентосным: приспособленным к жизни на самом дне моря. И там он, по мнению исследователей, «доминировал».
Это открытие также демонстрирует, насколько важно продолжать поиски даже в местах, которые изучаются столетиями. В частности, сланцы Бёрджес известны науке с 1909 года.
Узнайте о массе палеонтологических находок, которые обнаружились на обычной испанской свалке.