В Казахстане найден скелет древнейшей домашней кошки на Шелковом пути

Обычно останки животных не встречаются в таком количестве — чаще всего это отдельные кости, по которым нельзя составить цельной картины о жизни зверя. Однако в этом случае исследователям повезло: после смерти кошку, по-видимому, похоронили, поэтому весь череп, включая его нижнюю челюсть, а также верхние части скелета, кости лап и еще четыре позвонка были сохранены.

Эшли Гаруда, археолог из Галле-Виттенбергского университета (Германия), один из авторов исследования, изучала останки вместе с международной командой археологов и специалистов по древним ДНК. Осмотр кошачьего скелета выявил удивительные подробности о жизни животного. Сперва команда создала 3D-изображения и рентгеновские снимки найденных костей. «Этот кот перенес множество переломов, но выжил», — говорит Гаруда. Как бы то ни было, все эти переломы случились со зверем во время его первого года жизни, а значит, за ним вполне могли ухаживать люди, раз он не умер в юности от таких травм. Изотопный анализ образцов костей также предоставил команде информацию о рационе кошки. Выяснилось, что диета древней кошки была богата белком (по сравнению с рационом собак и других кошек того же времени). Это тоже добавляет реалистичности гипотезе о том, что кошка была домашней.

Получается, что кошка хорошо питалась, дожила до преклонных лет (многие зубы у черепа отсутствовали; скорее всего, они выпали от старости) и не оставалась без помощи людей, когда переживала тяжелые времена (например, во время переломов).