В Казахстане найден скелет древнейшей домашней кошки на Шелковом пути

Во время раскопок вдоль отрезка бывшего Шелкового пути в южно-западном Казахстане археологи наткнулись на кошачий скелет, который сохранился необычайно полно. Применив радиоуглеродный анализ, ученые вычислили возраст животного, а из костей извлекли ДНК, подробно ее изучив. Исследования показали, что они принадлежат домашней кошке скотоводов, жившей больше тысячи лет назад (775–940 гг н.э.). Раскопки проводили археологи из Германии и их коллеги из Высшей школы экономики (Россия) и Кызылординского государственного универстета (Казахстан) на территории городища Жанкент.
Обычно останки животных не встречаются в таком количестве — чаще всего это отдельные кости, по которым нельзя составить цельной картины о жизни зверя. Однако в этом случае исследователям повезло: после смерти кошку, по-видимому, похоронили, поэтому весь череп, включая его нижнюю челюсть, а также верхние части скелета, кости лап и еще четыре позвонка были сохранены.
Эшли Гаруда, археолог из Галле-Виттенбергского университета (Германия), один из авторов исследования, изучала останки вместе с международной командой археологов и специалистов по древним ДНК. Осмотр кошачьего скелета выявил удивительные подробности о жизни животного. Сперва команда создала 3D-изображения и рентгеновские снимки найденных костей. «Этот кот перенес множество переломов, но выжил», — говорит Гаруда. Как бы то ни было, все эти переломы случились со зверем во время его первого года жизни, а значит, за ним вполне могли ухаживать люди, раз он не умер в юности от таких травм. Изотопный анализ образцов костей также предоставил команде информацию о рационе кошки. Выяснилось, что диета древней кошки была богата белком (по сравнению с рационом собак и других кошек того же времени). Это тоже добавляет реалистичности гипотезе о том, что кошка была домашней.
Получается, что кошка хорошо питалась, дожила до преклонных лет (многие зубы у черепа отсутствовали; скорее всего, они выпали от старости) и не оставалась без помощи людей, когда переживала тяжелые времена (например, во время переломов).
Анализ ДНК также подтвердил, что животное, скорее всего, является домашней кошкой вида Felis catus L., а не близкородственной дикой степной кошкой вроде манула или других неприрученных кошачьих. По словам Гаруды, самым необычным стало открытие возраста останков: то, что кошек в качестве домашних животных держали в Средней Азии уже в VIII веке нашей эры, удивительно. Раньше считалось, что кошек в этом регионе начали заводить значительно позже.
Тот факт, что люди в то время заботились о таких «экзотических» животных, указывает на активный культурный обмен, который происходил между народами Средней Азии. Ученые предполагают, что животное появилось у кочевников VIII века благодаря их соседству с Великим шелковым путем и земледельческими народами. Огузы могли заметить необычного зверя во время посещения соседних городов или общения с торговцами, а затем приобрести его и держать в своем доме как диковинку.
Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.