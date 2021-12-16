В Китае нашли древнюю птицу с сильно удлиненным языком

Ученые из Китайской академии наук описали птицу мелового периода, получившую название Brevirostruavis macrohyoideus. Она жила вместе с динозаврами на территории современного северо-восточного Китая около 120 миллионов лет назад в ранний меловой период.
Исследователи отмечают, что у птицы был относительно короткий клюв, мелкие колышковидные зубы и чрезвычайно удлиненный костный подъязычный аппарат. Они уточняют, что язык у птицы был почти такой же длины, как ее голова. Она принадлежит к энантиорнитам, самой разнообразной группе птиц, известной в меловой период.
Хорошо сохранившийся скелет B. macrohyoideus был обнаружен в формации Цзюфотан в деревне Сяотацзы, провинция Ляонин.
«Эта вымершая птица с коротким клювом и большим языком — самый ранний пример того, как птица могла высунуть язык. Конечно, эта особенность заставляет задуматься, зачем ей это было нужно.
Мы предполагаем, что B. macrohyoideus мог использовать эту особенность для ловли насекомых так же, как нынешние дятлы используют свой язык, чтобы вытаскивать насекомых из отверстий в коре, древесине и ветвях деревьев. В качестве альтернативы, птица могла питаться пыльцой или нектароподобными жидкостями растений в лесу, где она жила», — пишут исследователи.
«Животные эволюционно экспериментируют с тем, что у них есть. Эта птица развила длинный язык, используя кости, которые она унаследовала от своих предков-динозавров, а у живых птиц появились более длинные языки на основе имеющихся у них костей.
Эта ситуация демонстрирует силу эволюции, когда птицы используют два разных пути для решения одной и той же проблемы — заставить длинный язык торчать изо рта», — заключает соавтор исследования Томас Стидхэм.