В Китае нашли древнюю птицу с сильно удлиненным языком

Ученые из Китайской академии наук описали птицу мелового периода, получившую название Brevirostruavis macrohyoideus. Она жила вместе с динозаврами на территории современного северо-восточного Китая около 120 миллионов лет назад в ранний меловой период.

Исследователи отмечают, что у птицы был относительно короткий клюв, мелкие колышковидные зубы и чрезвычайно удлиненный костный подъязычный аппарат. Они уточняют, что язык у птицы был почти такой же длины, как ее голова. Она принадлежит к энантиорнитам, самой разнообразной группе птиц, известной в меловой период.