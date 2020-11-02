В Китае нашли одну из древнейших жертв рака в мире

Международная группа исследователей обнаружила один из самых ранних примеров рака в Восточной Азии. Потенциально это поможет специалистам лучше понять болезнь, которая является одной из основных причин смертности во всем мире.

Останки принадлежали человеку из культуры Цицзя, которая была переходной от неолита к бронзовому веку. Люди Цицзя занимались земледелием и животноводством. Британская энциклопедия сообщает, что этот народ «жил в больших деревнях вдоль Хуанхэ и хоронил своих мертвецов в ямах». Скелет исследуемого мужчины был найден на кладбище в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Ученые полагают, что он жил между 1750–1450 годами до нашей эры.

Мужчина был похоронен в гробнице вместе с шестью другими людьми. Он умер в возрасте от 34 до 44 лет, а его скелет сохранился только на 60 процентов. Специалисты обнаружили на костях множественные небольшие круглые образования. После исследования были отклонены возможные причины в виде ссадин, туберкулеза, грибковой инфекции или редкие заболевания костей.