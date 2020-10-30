В Китае нашли рептилию возрастом 240 миллионов лет, которая отлично охотилась под водой
Ученые обнаружили новый вид триасового животного, похожего на ящерицу, которое пряталось на мелководье для охоты. Вид, получивший название Brevicaudosaurus jiyangshanensis, обитал на планете около 240 миллионов лет назад.
Исследователи из Китайской академии ученых в Пекине и Канадского музея природы в Оттаве нашли в его скелете подсказки, которые смогли объяснить его необычные методы охоты. Они изучили два скелета, обнаруженные в тонком слое известняка в двух карьерах на юго-западе Китая. Самый полный скелет длиной чуть менее 60 сантиметров был найден в карьере в Цзяншане.
Эксперты идентифицировали останки как ранее неизвестный вид нотозавров: морских рептилий с небольшими головами и клыками, конечностями, похожими на ласты, и длинной шеей. Обычно у нотозавров был более длинный хвост, который, по мнению экспертов, использовался для движения, но недавно обнаруженная рептилия имела короткий и плоский хвост.
Исследователи отметили, что передние конечности рептилии были более развиты, чем задние, и могли помогать животному в плавании. С его толстыми и плотными костями, включая позвонки и ребра, он был, вероятно, коренастым и толстым на вид.
Brevicaudosaurus jiyangshanensis не обязательно был быстрым пловцом. Однако его плотные кости могли дать ему преимущество: стабильность. Его толстые, массивные кости могли сделать его нейтрально плавучим на мелководье, а с помощью плоского хвоста хищник мог плавать под водой неподвижно, при этом расходуя мало энергии. Ученые также полагают, что это существо могло использовать свою нейтральную плавучесть, чтобы рыскать по морскому дну в поисках еды.
Рептилия хорошо подходила для подводной охоты: нейтральная плавучесть должна была позволить ей ходить по морскому дну в поисках медленно движущейся добычи. Ребра с высокой плотностью скелета также предполагают, что у рептилии были большие легкие, что увеличивало время, которое существо могло проводить без всплытия.
Палеонтологи обнаружили еще одну особенность, которая помогала бревикаудозавру в его подводных подвигах: у существа были толстые, длинные стремени — стержневые кости в среднем ухе, используемые для передачи звука, — которые могли помочь рептилии слышать под поверхностью.
«Возможно, эта маленькая медленно плавающая морская рептилия сама должна была быть бдительной по отношению к крупным хищникам», — заключает соавтор исследования Сяо-Чун Ву, палеобиолог из Канадского музея природы.