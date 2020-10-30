В Китае нашли рептилию возрастом 240 миллионов лет, которая отлично охотилась под водой

Ученые обнаружили новый вид триасового животного, похожего на ящерицу, которое пряталось на мелководье для охоты. Вид, получивший название Brevicaudosaurus jiyangshanensis, обитал на планете около 240 миллионов лет назад.

Исследователи из Китайской академии ученых в Пекине и Канадского музея природы в Оттаве нашли в его скелете подсказки, которые смогли объяснить его необычные методы охоты. Они изучили два скелета, обнаруженные в тонком слое известняка в двух карьерах на юго-западе Китая. Самый полный скелет длиной чуть менее 60 сантиметров был найден в карьере в Цзяншане.

Эксперты идентифицировали останки как ранее неизвестный вид нотозавров: морских рептилий с небольшими головами и клыками, конечностями, похожими на ласты, и длинной шеей. Обычно у нотозавров был более длинный хвост, который, по мнению экспертов, использовался для движения, но недавно обнаруженная рептилия имела короткий и плоский хвост.