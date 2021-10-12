В Китае нашли самую древнюю окаменелость гигантского ракоскорпиона
Представитель нового рода и вида ракоскорпионов из семейства Mixopteridae был идентифицирован по нескольким ископаемым образцам, обнаруженным в формации Сюшань в Китае. Существо, получившее официальное название Terropterus xiushanensis, процветало в силурийском периоде около 435 миллионов лет назад.
«Ракоскорпионы или эвриптериды (Eurypterida) представляют собой важную группу хелицератных членистоногих среднего палеозоя. Их эволюция и палеоэкологическое значение привлекли большое внимание в последние годы. Одно из самых замечательных семейств эвриптерид — Mixopteridae, представители которого отличаются крупными размерами и схожестью со скорпионами.
Их вторая и особенно третья пара просомальных конечностей увеличены и очень колючие. Эти конечности предположительно использовались для поимки добычи по аналогии с корзинкой, образованной колючими педипальпами пауков-хлыстов среди паукообразных», — рассказывает Бо Ван из Нанкинского института геологии и палеонтологии.
Наши знания об этих странных животных ограничены только четырьмя видами двух родов, описанных 80 лет назад: Mixopterus kiaeri из Норвегии, Mixopterus multispinosus из Нью-Йорка, Mixopterus simonsoni из Эстонии и Lanarkopterus dolichoschelus из Шотландии.
Все они силурийского возраста и происходят исключительно с палеозойского суперконтинента Лавруссия, что ограничивает наши знания о морфологическом разнообразии, географическом распространении и истории эволюции группы. Terropterus xiushanensis — это первый миксоптерид с древнего суперконтинента Гондвана, а также самый старый известный миксоптерид.
Этот вид был относительно крупным, достигая метра в длину, и имел увеличенную просомальную конечность III, характеризующуюся уникальным расположением шипов. Вероятно, Т. xiushanensis играл роль высшего хищника в мелководных морских глубинах раннего силура в Южном Китае, когда еще не существовало крупных позвоночных конкурентов.
Хорошо сохранившиеся отростки и окаменелости других частей тела предоставили новые свидетельства увеличения морфологического разнообразия Mixopteridae. Путем морфологического сравнения и филогенетического анализа исследователи предложили более сложные эволюционные отношения этой группы, чем считалось ранее.