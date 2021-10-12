В Китае нашли самую древнюю окаменелость гигантского ракоскорпиона

Представитель нового рода и вида ракоскорпионов из семейства Mixopteridae был идентифицирован по нескольким ископаемым образцам, обнаруженным в формации Сюшань в Китае. Существо, получившее официальное название Terropterus xiushanensis, процветало в силурийском периоде около 435 миллионов лет назад.

«Ракоскорпионы или эвриптериды (Eurypterida) представляют собой важную группу хелицератных членистоногих среднего палеозоя. Их эволюция и палеоэкологическое значение привлекли большое внимание в последние годы. Одно из самых замечательных семейств эвриптерид — Mixopteridae, представители которого отличаются крупными размерами и схожестью со скорпионами.

Их вторая и особенно третья пара просомальных конечностей увеличены и очень колючие. Эти конечности предположительно использовались для поимки добычи по аналогии с корзинкой, образованной колючими педипальпами пауков-хлыстов среди паукообразных», — рассказывает Бо Ван из Нанкинского института геологии и палеонтологии.