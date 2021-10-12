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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Палеонтология

В Китае нашли самую древнюю окаменелость гигантского ракоскорпиона

National Geographic Россия
12 октября 2021
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Terropterus xiushanensis в представлении художника
Фото: Dinghua Yang
Её возраст составляет невероятные 435 миллионов лет!

Представитель нового рода и вида ракоскорпионов из семейства Mixopteridae был идентифицирован по нескольким ископаемым образцам, обнаруженным в формации Сюшань в Китае. Существо, получившее официальное название Terropterus xiushanensis, процветало в силурийском периоде около 435 миллионов лет назад.

«Ракоскорпионы или эвриптериды (Eurypterida) представляют собой важную группу хелицератных членистоногих среднего палеозоя. Их эволюция и палеоэкологическое значение привлекли большое внимание в последние годы. Одно из самых замечательных семейств эвриптерид — Mixopteridae, представители которого отличаются крупными размерами и схожестью со скорпионами.

Их вторая и особенно третья пара просомальных конечностей увеличены и очень колючие. Эти конечности предположительно использовались для поимки добычи по аналогии с корзинкой, образованной колючими педипальпами пауков-хлыстов среди паукообразных», — рассказывает Бо Ван из Нанкинского института геологии и палеонтологии.

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Bo Wang Образцы и рисунок реконструкции Terropterus xiushanensis: (а) придатки II-VI, голотип; (b) реконструкция рисунка Terropterus xiushanensis, дорсальный и вентральный виды; (c) крупный план отростка V; (d) сустав 5 или 6 отростка III паратипа; (e) сустав 5 или 6 отростка III паратипа; (f) тазики паратипа; (g) генитальная покрышка и генитальный придаток, паратип. Масштабные линейки: (a), (d), (f) – 5мм; (е) – 2мм; (с) – 1мм

Наши знания об этих странных животных ограничены только четырьмя видами двух родов, описанных 80 лет назад: Mixopterus kiaeri из Норвегии, Mixopterus multispinosus из Нью-Йорка, Mixopterus simonsoni из Эстонии и Lanarkopterus dolichoschelus из Шотландии.

Все они силурийского возраста и происходят исключительно с палеозойского суперконтинента Лавруссия, что ограничивает наши знания о морфологическом разнообразии, географическом распространении и истории эволюции группы. Terropterus xiushanensis — это первый миксоптерид с древнего суперконтинента Гондвана, а также самый старый известный миксоптерид.

Этот вид был относительно крупным, достигая метра в длину, и имел увеличенную просомальную конечность III, характеризующуюся уникальным расположением шипов. Вероятно, Т. xiushanensis играл роль высшего хищника в мелководных морских глубинах раннего силура в Южном Китае, когда еще не существовало крупных позвоночных конкурентов.

Хорошо сохранившиеся отростки и окаменелости других частей тела предоставили новые свидетельства увеличения морфологического разнообразия Mixopteridae. Путем морфологического сравнения и филогенетического анализа исследователи предложили более сложные эволюционные отношения этой группы, чем считалось ранее.

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