В Китае нашли самый маленький след стегозавра. Малыш был размером с кошку

Крошечный след имеет те же характеристики, что и другие следы стегозавра, с тремя короткими, широкими и круглыми отпечатками пальцев. Однако исследователи обнаружили, что отпечаток не был вытянутым, как более крупные следы стегозавров.

Это привело ученых к выводу, что молодые стегозавры ходили на пальцах ног, отрывая пятку от земли. Это могло быть возможно, поскольку это наследственное состояние и поза большинства динозавров. Однако стегозавр могли начинать ходить на пятках уже во взрослом возрасте.