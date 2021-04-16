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Палеонтология

В Китае нашли самый маленький след стегозавра. Малыш был размером с кошку

National Geographic Россия
16 апреля 2021
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Длина следа составляет всего 5,7 сантиметра.

Международная группа палеонтологов обнаружила след стегозавра длиной 5,7 см в китайской провинции Синьцзян. Они считают, что след оставил детеныш стегозавра, живший около 100 миллионов лет назад.

«Этот след был оставлен травоядным бронированным динозавром, широко известным как стегозавр. Как и у прочих сородичей, у этого маленького динозавра, вероятно, были шипы на хвосте и костяные пластины на спине во взрослом возрасте. Это самый маленький след стегозавра из найденных в мире», – Энтони Ромилио, соавтор исследования.

По словам ученого, след детеныша сильно контрастирует с другими отпечатками стегозавров, найденными на этом участке – длиной до 30 сантиметров. При этом аналогичные отпечатки, найденные в других местах, таких как формация Брум в Западной Австралии, могут достигать 80 сантиметров. 

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Lida Xing След маленького стегозавра

Крошечный след имеет те же характеристики, что и другие следы стегозавра, с тремя короткими, широкими и круглыми отпечатками пальцев. Однако исследователи обнаружили, что отпечаток не был вытянутым, как более крупные следы стегозавров. 

Это привело ученых к выводу, что молодые стегозавры ходили на пальцах ног, отрывая пятку от земли. Это могло быть возможно, поскольку это наследственное состояние и поза большинства динозавров. Однако стегозавр могли начинать ходить на пятках уже во взрослом возрасте.

Ученые отмечают, что окончательно на этот вопрос поможет ответить большее количество маленьких следов стегозавров для изучения, но пока в их распоряжении имеется только один след. 

Стегозавры были крупнейшими представителями своего инфраотряда, включавшего также роды Kentrosaurus и Huayangosaurus. Их максимальная длина составляла 9 метров (S. armatus), высота – 4 метра.

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