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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Палеонтология

В Китае обнаружили два новых вида гигантских динозавров

National Geographic Россия
17 августа 2021
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Silutitan sinensis и Hamititan xinjiangensis в представлении художника
Фото: Chuang Zhao & Xiaolin Wang
Они являются родственниками знаменитых диплодоков, брахиозавров и апатозавров.

Палеонтологи идентифицировали два новых вида гигантских травоядных завропод по окаменелостям, найденным в бассейне Турпан-Хами в автономном районе Синьцзян на северо-западе Китая.

Два неизвестных науке гиганта-динозавра жили на территории нынешнего Китая в эпоху раннего мелового периода примерно между 130 и 120 миллионами лет назад. Ученые нарекли их Silutitan sinensis и Hamititan xinjiangensis. Первый ящер достигал 20 метров в длину, а второй – 17 метров.

Оба вида принадлежат к кладе Somphospondyli, большой группе титанозавровидных завропод, которые населяли Землю с поздней юры до конца позднего мела.

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«Это первый случай, когда сомфоспондилы были обнаружены в раннем меловом периоде Синьцзяна. Они также являются первыми крупными динозаврами среди так называемой "фауны птерозавров" бассейна Турпан-Хами, крупнейшего и наиболее многочисленного местонахождения окаменелостей птерозавров в мире», – Сяолинь Ван, ведущий автор исследования из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук.

Silutitan sinensis был идентифицирован по ряду сочлененных средних и задних шейных позвонков. Окаменелости Hamititan xinjiangensis состоят из неполной артикулированной каудальной (хвостовой) последовательности.

Исследователи также обнаружили четыре позвонка и фрагменты ребер третьего, еще не описанного вида из клады Somphospondyli, и зуб хищного динозавра из подотряда теропод возле окаменелых останков Hamititan xinjiangensis.

«Это первое сообщение о представителе теропод, обнаруженном в этом регионе. Поскольку ни на одном из позвонков Hamititan xinjiangensis не было обнаружено следов зубов, неясно, мог ли этот теропод питаться тушами растительноядных завропод», – пишут исследователи. 

Кстати, в Дарвиновском музее сейчас идет классная выставка, посвященная палеоарту – почитайте, что это такое и зачем туда идти. 

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