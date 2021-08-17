В Китае обнаружили два новых вида гигантских динозавров

Палеонтологи идентифицировали два новых вида гигантских травоядных завропод по окаменелостям, найденным в бассейне Турпан-Хами в автономном районе Синьцзян на северо-западе Китая.

Два неизвестных науке гиганта-динозавра жили на территории нынешнего Китая в эпоху раннего мелового периода примерно между 130 и 120 миллионами лет назад. Ученые нарекли их Silutitan sinensis и Hamititan xinjiangensis. Первый ящер достигал 20 метров в длину, а второй – 17 метров.

Оба вида принадлежат к кладе Somphospondyli, большой группе титанозавровидных завропод, которые населяли Землю с поздней юры до конца позднего мела.