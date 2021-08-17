В Китае обнаружили два новых вида гигантских динозавров
Палеонтологи идентифицировали два новых вида гигантских травоядных завропод по окаменелостям, найденным в бассейне Турпан-Хами в автономном районе Синьцзян на северо-западе Китая.
Два неизвестных науке гиганта-динозавра жили на территории нынешнего Китая в эпоху раннего мелового периода примерно между 130 и 120 миллионами лет назад. Ученые нарекли их Silutitan sinensis и Hamititan xinjiangensis. Первый ящер достигал 20 метров в длину, а второй – 17 метров.
Оба вида принадлежат к кладе Somphospondyli, большой группе титанозавровидных завропод, которые населяли Землю с поздней юры до конца позднего мела.
Silutitan sinensis был идентифицирован по ряду сочлененных средних и задних шейных позвонков. Окаменелости Hamititan xinjiangensis состоят из неполной артикулированной каудальной (хвостовой) последовательности.
Исследователи также обнаружили четыре позвонка и фрагменты ребер третьего, еще не описанного вида из клады Somphospondyli, и зуб хищного динозавра из подотряда теропод возле окаменелых останков Hamititan xinjiangensis.
«Это первое сообщение о представителе теропод, обнаруженном в этом регионе. Поскольку ни на одном из позвонков Hamititan xinjiangensis не было обнаружено следов зубов, неясно, мог ли этот теропод питаться тушами растительноядных завропод», – пишут исследователи.
Кстати, в Дарвиновском музее сейчас идет классная выставка, посвященная палеоарту – почитайте, что это такое и зачем туда идти.