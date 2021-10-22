В Китае якобы нашли динозавра с сохранившейся ДНК. Что об этом известно?

В сентябре ученые из Китайской академии наук и Музея природы Шаньдун Тяньюй сообщили о сенсационном открытии микроскопических структур в окаменелости динозавра Caudipteryx zoui возрастом 125 миллионов лет. Они утверждают, что эти структуры могут представлять собой древнейший из когда-либо найденных образцов ДНК в окаменелостях позвоночных.

Эти утверждения часто спорны, потому что может быть трудно отличить окаменелое ядро ​​от случайного сгустка минерализации, созданного в процессе окаменения. В исследовании, опубликованном в журнале Communications Biology, ученые сравнили окаменелые хрящи каудиптерикса, хвостатого динозавра размером с павлина, с клетками современных кур. Они обнаружили в окаменелости ядро и нити хроматина, структуры из которой состоят хромосомы.

Сохранность ядер клеток у давно вымерших организмов считается редким и исключительным явлением. Из-за хрупкости нуклеиновых кислот такие ядра быстро разрушаются после смерти животного. Однако совсем недавно палеонтологи обнаружили настоящие клеточные структуры в нескольких окаменелостях.