В Красноярском крае нашли следы организмов возрастом 540 миллионов лет

Река Сухариха находится на Игарском поднятии, которое представляет для науки исключительный интерес, поскольку в сухарихинской свите находится один из самых полных и непрерывных разрезов переходных отложений венда и кембрия. Именно на этом рубеже, около 540 млн лет назад произошел кембрийский взрыв – резкое увеличение числа биологических видов. На Земле появились организмы, обладающие минеральным скелетом, а также членистоногие, хордовые и моллюски.

Находки, сделанные учеными ИНГГ СО РАН, расположены в породах возрастом около 540 млн лет и могут иметь важное значение для реконструкции развития экосистем во время кембрийского взрыва. Исследовав отпечатки, сотрудники Института выявили особенности поведения ископаемых существ и условия их обитания.