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Палеонтология

В крымской пещере нашли кости этрусского медведя

Михаил Сысоев
17 апреля 2020
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Этрусский медведь в представлении художника
Фото: Wikimedia Commons
Это первая подобная находка в отечественной палеонтологии.

Открытая в 2018 году пещера Таврида в Крыму стала известной благодаря богатейшей фауне позвоночных раннего плейстоцена — и по сей день она приносит интересные находки.

К уже определенным из пещеры ископаемым видам — гигантскому страусу пахиструтио, южному слону, носорогам, антилопам, быкам, оленю-арверноцеросу, лошадям, гигантскому верблюду, саблезубым кошкам, короткомордой гигантской гиене, зайцам, дикобразу и другим — добавился этрусский медведь.

Исследованный фрагмент лицевой части черепа, хранящийся в Палеонтологическом институте им. А. А. Борисяка Российской академии наук, реставрирован из шести крупных и нескольких мелких обломков. Черепные и зубные признаки позволяют идентифицировать данный образец как Ursus etruscus. Сильно стертые коренные зубы указывают на значительный индивидуальный возраст изученной особи.

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paleo.ru Фрагмент черепа этрусского медведя Ursus etruscus из пещеры Таврида (Крым)

Этрусский медведь в раннем плейстоцене обитал в южных областях Европы и центральной части Азии, известен из местонахождений Италии (в том числе Тосканы — древней Этрурии, от которой и пошло название медведя), Испании, Франции, Германии, Нидерландов, Румынии, Греции, Украины, Грузии, Азербайджана, Таджикистана, Китая, а также из Израиля и Марокко. Всеядным характером питания и общими размерами этрусский медведь ближе всего к некрупным современным бурым медведям.

Родственные связи этрусского медведя с более поздними видами не совсем понятны. Предполагается, что он находится в основании группы, включающей бурых и пещерных медведей.

Данная находка является первым свидетельством обитания этрусского медведя на территории Крыма и дополняет представления о распространении вида в раннем плейстоцене Восточной Европы.

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