В крымской пещере нашли кости этрусского медведя
Открытая в 2018 году пещера Таврида в Крыму стала известной благодаря богатейшей фауне позвоночных раннего плейстоцена — и по сей день она приносит интересные находки.
К уже определенным из пещеры ископаемым видам — гигантскому страусу пахиструтио, южному слону, носорогам, антилопам, быкам, оленю-арверноцеросу, лошадям, гигантскому верблюду, саблезубым кошкам, короткомордой гигантской гиене, зайцам, дикобразу и другим — добавился этрусский медведь.
Исследованный фрагмент лицевой части черепа, хранящийся в Палеонтологическом институте им. А. А. Борисяка Российской академии наук, реставрирован из шести крупных и нескольких мелких обломков. Черепные и зубные признаки позволяют идентифицировать данный образец как Ursus etruscus. Сильно стертые коренные зубы указывают на значительный индивидуальный возраст изученной особи.
Этрусский медведь в раннем плейстоцене обитал в южных областях Европы и центральной части Азии, известен из местонахождений Италии (в том числе Тосканы — древней Этрурии, от которой и пошло название медведя), Испании, Франции, Германии, Нидерландов, Румынии, Греции, Украины, Грузии, Азербайджана, Таджикистана, Китая, а также из Израиля и Марокко. Всеядным характером питания и общими размерами этрусский медведь ближе всего к некрупным современным бурым медведям.
Родственные связи этрусского медведя с более поздними видами не совсем понятны. Предполагается, что он находится в основании группы, включающей бурых и пещерных медведей.
Данная находка является первым свидетельством обитания этрусского медведя на территории Крыма и дополняет представления о распространении вида в раннем плейстоцене Восточной Европы.