В крымской пещере нашли кости этрусского медведя

Открытая в 2018 году пещера Таврида в Крыму стала известной благодаря богатейшей фауне позвоночных раннего плейстоцена — и по сей день она приносит интересные находки.

К уже определенным из пещеры ископаемым видам — гигантскому страусу пахиструтио, южному слону, носорогам, антилопам, быкам, оленю-арверноцеросу, лошадям, гигантскому верблюду, саблезубым кошкам, короткомордой гигантской гиене, зайцам, дикобразу и другим — добавился этрусский медведь.

Исследованный фрагмент лицевой части черепа, хранящийся в Палеонтологическом институте им. А. А. Борисяка Российской академии наук, реставрирован из шести крупных и нескольких мелких обломков. Черепные и зубные признаки позволяют идентифицировать данный образец как Ursus etruscus. Сильно стертые коренные зубы указывают на значительный индивидуальный возраст изученной особи.