Кладбище китов возрастом 11 миллионов лет нашли на Керченском полуострове

Новое местонахождение позднемиоценовых морских млекопитающих (возрастом около 11 миллионов лет), названное Мелек-Чесме, было обнаружено в 2018 году совместным экспедиционным отрядом Палеонтологического института им. А. А. Борисяка Российской академии наук (ПИН РАН), Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского и НАО «Наследие Кубани».

Оно находится на одноименной реке в 5 километрах к северо-западу от города Керчь, у археологического памятника «Комплекс поселений Биели». Здесь участниками экспедиции были найдены почти полный скелет и фрагменты скелетов еще трех особей китов рода зигиоцетов (Zygiocetus), залегавшие в толще захороненного биогенного известнякового рифа. Это первая находка представителей данного рода в Крыму.