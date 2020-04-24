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Палеонтология

Кладбище китов возрастом 11 миллионов лет нашли на Керченском полуострове

Михаил Сысоев
24 апреля 2020
Цетотерий
И. Сергеенкова
Фото: Цетотерий в представлении художника
Возможно, эти животные погибли, выбросившись на берег.

Новое местонахождение позднемиоценовых морских млекопитающих (возрастом около 11 миллионов лет), названное Мелек-Чесме, было обнаружено в 2018 году совместным экспедиционным отрядом Палеонтологического института им. А. А. Борисяка Российской академии наук (ПИН РАН), Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского и НАО «Наследие Кубани».

Оно находится на одноименной реке в 5 километрах к северо-западу от города Керчь, у археологического памятника «Комплекс поселений Биели». Здесь участниками экспедиции были найдены почти полный скелет и фрагменты скелетов еще трех особей китов рода зигиоцетов (Zygiocetus), залегавшие в толще захороненного биогенного известнякового рифа. Это первая находка представителей данного рода в Крыму.

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paleo.ru Черепа китов-зигиоцетов Zygiocetus sp. из местонахождения Мелек-Чесме

Зигиоцеты принадлежат к цетотериям — очень большой (более 50 видов и около 20 родов) вымершей группе усатых китов длиной около трех-четырех метров без специализированных признаков современных семейств. Остатки цетотериев известны из Европы, Северной и Южной Америки, Японии, Австралии и Новой Зеландии. В России их нередко находят на Северном Кавказе.

Цетотерии, мирные фильтраторы криля и мелкой рыбы, часто становились добычей древних кашалотов-убийц, которые по образу жизни походили на касаток, и гигантских акул мегалодонов. 

Зигиоцет (Zygiocetus nartorum) был впервые описан в 2014 году. Он назван в честь зигов (зихов) — так древние греки и римляне именовали адыго-абхазские племенные объединения, в античную эпоху жившие на северо-западе Кавказа. От других цетотериев зигиоцет отличается особенностями строения затылочной области черепа и уникальным строением вестибулярного аппарата.

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С. Крускоп Скелет и реконструкция цетотерия

Мелек-Чесме, возможно, представляет собой место, где произошло массовое выбрасывание древних китов. Примеры ископаемых захоронений, связанных с выбрасыванием китообразных, известны из разных регионов мира. Так, в чилийской пустыне Атакама найдено огромное китовое кладбище (Серро-Балена, или «Китовая гора»), где 5–9 миллионов лет назад неоднократно происходили массовые захоронения погибших животных и в результате накопились многие десятки скелетов морских млекопитающих разных видов.

Для миоцена Северо-Западного Кавказа возможные случаи выбрасывания китов на рифовые отмели были впервые описаны из Адыгеи — и именно для зигиоцетов.

Посмотрите, как самка леопарда учит детенышей переходить дорогу.

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