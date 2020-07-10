Во время спуска в пещеру Таврида ведущий телепроекта «Горизонт приключений» Стас Румянцев раскопал зубы животного, возраст которого более 1,5 млн лет.
В первый съемочный день группа телеканала HDL спустилась в самую длинную в предгорной части Крымского полуострова карстовую пещеру, обнаруженную два года назад при прокладке федеральной трассы «Таврида». Протяженность пещеры — более одного километра.
Экспедиция была организована главным спелеологом России, старшим преподавателем кафедры землеведения и геоморфологии Крымского федерального университета Геннадием Самохиным. Он выделяет три особенности пещеры.
«Первое — палеонтология: пещера Таврида содержит останки животных, возраст которых составляет 1,5-1,8 млн. лет. Такой сохранности и такого объема костных находок в России нет нигде, а в мире их единицы. Второе – минералогия: в пещере есть целый спектр минералов, которые больше в Крыму нигде не встречаются — это различие апатиты на основе фосфата кальция. В чем их особенность? Они образовались при соприкосновении органики (кости животных и экскременты летучих мышей) и неорганики (известняк). В обычных условиях эти минералы быстро разрушаются, а так как пещера Таврида долгое время была законсервирована, они сохранились до наших дней и сейчас эти минералы можно изучать. Но не только апатиты – в пещере также встречаются минералы железа, серы, гипса, которые совершенно нехарактерны для Крыма. Третье — морфология, т.е. то, как пещера образовалась. Обычно пещеры образуются под воздействием воды сверху, проникая по трещинам и щелям вглубь массива. Здесь наоборот: артезианская вода давила снизу», – говорит ученый.
Самохин также особо отметил широкое разнообразие видов животных, останки которых сохранились в пещере: «На протяжении 300 тысяч лет в Тавриде было логово хищников. Сейчас нами обнаружены останки около 20 крупных млекопитающих, причем среди них есть редкие находки. Например, гигантский предок страуса высотой 3,5 метра. Ранее была найдена только маленькая косточка в Грузии, а нами исследованы несколько крупных костей».
Длина зубов, которые в ходе съемок обнаружил Румянцев, составляет примерно 7 сантиметров. Специалисты из Палеонтологического института Российской академии наук уже приступили к исследованиям. Они определят возраст останков и какому животному они принадлежали.
Съемки нового сезона тревел-проекта «Горизонт приключений» стартовали в Крыму 6 июля. В течение двух недель ведущему предстоит преодолеть более 600 километров пути по удивительному и прекрасному Крымскому полуострову: от самой восточной точки региона — мыса Фонарь, до самой западной — мыса Прибойный. Его задача — попытаться раскрыть загадочные тайны полуострова, взглянув с другой стороны на то, что составляет его неувядаемую славу — всемирно известные объекты культурного и природного достояния. Зрителей ждут экстремальные съемки, лайфхаки по выживанию и новые маршруты, которых нет в популярных путеводителях. Проект состоит из восьми серий. Эфир запланирован на декабрь 2020 года на телеканале HDL.