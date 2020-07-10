Во время спуска в пещеру Таврида ведущий телепроекта «Горизонт приключений» Стас Румянцев раскопал зубы животного, возраст которого более 1,5 млн лет.

В первый съемочный день группа телеканала HDL спустилась в самую длинную в предгорной части Крымского полуострова карстовую пещеру, обнаруженную два года назад при прокладке федеральной трассы «Таврида». Протяженность пещеры — более одного километра.

Экспедиция была организована главным спелеологом России, старшим преподавателем кафедры землеведения и геоморфологии Крымского федерального университета Геннадием Самохиным. Он выделяет три особенности пещеры.

«Первое — палеонтология: пещера Таврида содержит останки животных, возраст которых составляет 1,5-1,8 млн. лет. Такой сохранности и такого объема костных находок в России нет нигде, а в мире их единицы. Второе – минералогия: в пещере есть целый спектр минералов, которые больше в Крыму нигде не встречаются — это различие апатиты на основе фосфата кальция. В чем их особенность? Они образовались при соприкосновении органики (кости животных и экскременты летучих мышей) и неорганики (известняк). В обычных условиях эти минералы быстро разрушаются, а так как пещера Таврида долгое время была законсервирована, они сохранились до наших дней и сейчас эти минералы можно изучать. Но не только апатиты – в пещере также встречаются минералы железа, серы, гипса, которые совершенно нехарактерны для Крыма. Третье — морфология, т.е. то, как пещера образовалась. Обычно пещеры образуются под воздействием воды сверху, проникая по трещинам и щелям вглубь массива. Здесь наоборот: артезианская вода давила снизу», – говорит ученый.