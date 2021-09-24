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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Палеонтология

В Марокко найдены кости самого древнего анкилозавра

Анастасия Баринова
24 сентября 2021
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Фото: Susannah C. R. Maidment/Natural History Museum
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Фото: Susannah C. R. Maidment/Natural History Museum
Он жил 168 миллионов лет назад.

В горах Северного Атласа в Марокко палеонтологи из лондонского Музея естественной истории обнаружили уникальные окаменелости. Ранее они нашли в этих же местах древнейшего стегозавра: возраст останков составил тоже примерно 168 миллионов лет, тогда как большинство известных на тот момент стегозавров относятся к более позднему Юрскому периоду (около 150 млн. лет назад).

Кости стегозавра
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Ученые предположили, что новая находка тоже относится к стегозавру, но при детальном рассмотрении стало ясно: это отдельный неизвестный вид анкилозавров. Образец был таким необычным, что казался подделкой, однако компьютерная томография подтвердила его подлинность. Ученые дали анкилозавру имя Spicomellus afer: первое слово означает «колючий воротник», второе – «Африка».

Найденная окаменелость – это ребро с шипами на кожном панцире, сросшееся с его дорсальной поверхностью. Несмотря на отсутствие скелета, для изучения этого достаточно. Динозавр был отнесен к анкилозаврам (Ankylosauria) – представителям панцирных динозавров.

Характерная особенность анкилозавров – панцирь из костных щитков, шипов или спинных поясов. Срастаясь определенным образом, они составляли различные конструкции, но никогда не были плотными, как панцирь черепахи, а скорее напоминали защитные образования броненосцев.

Анкилозавры были многочисленной группой динозавров, живших на протяжении всего мелового периода, но, судя по предыдущим находкам, только на континенте Лавразия. Spicomellus afer – первое доказательство, что они также населяли Гондвану (к этому древнему континенту относится современная Африка). 

Кроме того, эта окаменелость является самой старой из когда-либо обнаруженных: ее возраст оценивается на уровне 168 миллионов лет. Это также означает, что анкилозавры жили одновременно со стегозаврами, а не вытеснили их, как считалось ранее.

Узнайте, чем питались анкилозавры (у одного из них последняя трапеза сохранилась в желудке даже 110 млн лет спустя!).

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