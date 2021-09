В Марокко найдены кости самого древнего анкилозавра

Он жил 168 миллионов лет назад.

Introducing Spicomellus afer, the world's oldest ankylosaur and the first from Africa! The specimen comprises dermal armour fused to a rib, a totally weird morphology, unlike anything else living or extinct. https://t.co/3QhrZUZ6di Vid by @vinfernand pic.twitter.com/JCQgThtyYO