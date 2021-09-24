В Марокко найдены кости самого древнего анкилозавра

Характерная особенность анкилозавров – панцирь из костных щитков, шипов или спинных поясов. Срастаясь определенным образом, они составляли различные конструкции, но никогда не были плотными, как панцирь черепахи, а скорее напоминали защитные образования броненосцев.

Анкилозавры были многочисленной группой динозавров, живших на протяжении всего мелового периода, но, судя по предыдущим находкам, только на континенте Лавразия. Spicomellus afer – первое доказательство, что они также населяли Гондвану (к этому древнему континенту относится современная Африка).

Кроме того, эта окаменелость является самой старой из когда-либо обнаруженных: ее возраст оценивается на уровне 168 миллионов лет. Это также означает, что анкилозавры жили одновременно со стегозаврами, а не вытеснили их, как считалось ранее.

Узнайте, чем питались анкилозавры (у одного из них последняя трапеза сохранилась в желудке даже 110 млн лет спустя!).