В Мексике нашли огромное кладбище мамонтов

Останки более чем 60 особей мамонтов Колумба или колумбийских мамонтов (Mammuthus columbi) были найдены в 2019 году во время расчистки земли для нового международного аэропорта Фелипе Анхелес. Теперь археологи представили и описали свои находки.
Помимо многочисленных костей, черепов и бивней мамонтов были найдены останки бизона, верблюда, лошади, а также 15 человеческих черепов, предположительно доиспанских захоронений. Среди других находок оказались сосуды, обсидиан и останки собак. Предполагается, что возраст некоторых костей может достигать 35 000 лет.
Restos de 60 mamuts fueron encontrados en la zona de obras del aeropuerto de Santa Lucía.— Monica Garza (@monicagarzag) May 21, 2020
El hallazgo fue realizado por expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. pic.twitter.com/r8eTqg7GfI
Кроме того, в окрестностях Тултепека к северу от Мехико археологи нашли две искусственные ямы, вырытые 15 000 лет назад. Ямы были заполнены примерно 800 костями по меньшей мере 14 мамонтов. Некоторые из животных были явно убиты.
Ученые предполагают, что данная область была богата фауной, поскольку рядом располагалось ныне высохшее озеро Ксальтокан. Люди, живущие в этом регионе, могли использовать этот доисторический путь миграции мамонтов и вырывать ямы специально, чтобы те попали в ловушку и стали уязвимой добычей.
В отличие от шерстистых мамонтов (Mammuthus primigenius), у мамонтов Колумба шерсти почти не было. Это животное было одним из наиболее крупных представителей семейства слоновых, которые когда-либо существовали. Высота в холке у взрослых самцов достигала четырех метров, а их вес составлял около десяти тонн. Мамонт Колумба со среднего плейстоцена обитал на широких просторах Северной Америки. Его вымирание пришлось на конец плейстоцена чуть больше десяти тысяч лет назад.