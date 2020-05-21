Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Палеонтология

В Мексике нашли огромное кладбище мамонтов

National Geographic Россия
21 мая 2020
28772952114_73f5544f52_o.jpg
Фото: Vahe Martirosyan / Flickr
32196451410_674c5741b6_o.jpg
Фото: James St. John / Flickr
Большая часть животных, по всей видимости, была убита во время охоты людей.

Останки более чем 60 особей мамонтов Колумба или колумбийских мамонтов (Mammuthus columbi) были найдены в 2019 году во время расчистки земли для нового международного аэропорта Фелипе Анхелес. Теперь археологи представили и описали свои находки. 

Помимо многочисленных костей, черепов и бивней мамонтов были найдены останки бизона, верблюда, лошади, а также 15 человеческих черепов, предположительно доиспанских захоронений. Среди других находок оказались сосуды, обсидиан и останки собак. Предполагается, что возраст некоторых костей может достигать 35 000 лет.

Кроме того, в окрестностях Тултепека к северу от Мехико археологи нашли две искусственные ямы, вырытые 15 000 лет назад. Ямы были заполнены примерно 800 костями по меньшей мере 14 мамонтов. Некоторые из животных были явно убиты. 

«Количество останков оказалось выше, чем мы ожидали. Мы обнаружили более 60 мамонтов и другую фауну времен плейстоцена», — Санчес Нава, сотрудник Национального института антропологии и истории (INAH).

Ученые предполагают, что данная область была богата фауной, поскольку рядом располагалось ныне высохшее озеро Ксальтокан. Люди, живущие в этом регионе, могли использовать этот доисторический путь миграции мамонтов и вырывать ямы специально, чтобы те попали в ловушку и стали уязвимой добычей. 

В отличие от шерстистых мамонтов (Mammuthus primigenius), у мамонтов Колумба шерсти почти не было. Это животное было одним из наиболее крупных представителей семейства слоновых, которые когда-либо существовали. Высота в холке у взрослых самцов достигала четырех метров, а их вес составлял около десяти тонн. Мамонт Колумба со среднего плейстоцена обитал на широких просторах Северной Америки. Его вымирание пришлось на конец плейстоцена чуть больше десяти тысяч лет назад.

рекомендации
Instagram

У нас очень красивый Инстаграм – подписывайтесь!

Девушка

Как страшно быть девочкой

Планета Земля

Всероссийское голосование #ЯБерегуПланету