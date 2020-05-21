В Мексике нашли огромное кладбище мамонтов

Останки более чем 60 особей мамонтов Колумба или колумбийских мамонтов (Mammuthus columbi) были найдены в 2019 году во время расчистки земли для нового международного аэропорта Фелипе Анхелес. Теперь археологи представили и описали свои находки.

Помимо многочисленных костей, черепов и бивней мамонтов были найдены останки бизона, верблюда, лошади, а также 15 человеческих черепов, предположительно доиспанских захоронений. Среди других находок оказались сосуды, обсидиан и останки собак. Предполагается, что возраст некоторых костей может достигать 35 000 лет.