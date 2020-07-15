В Монтане нашли странного динозавра с одним когтем на лапах

Получивший название Trierarchuncus prairiensis, недавно обнаруженный динозавр относится к Alvarezsauridae — группы необычных динозавров, поедающих насекомых.

Альварезсауриды, как правило, были небольшими (от 1 до 3 метров в длину), имели очень короткие передние лапы с огромным гипертрофированным когтем на конце, обладали длинными задними лапами и удлиненной пастью, заполненной крошечными зубами. Их тела были покрыты гладкими примитивными перьями.

Trierarchuncus prairiensis — самый молодой из известных альварезсауридов. Этот вид погиб вместе с другими динозаврами во время массового вымирания в конце мелового периода.

Фрагментарные останки динозавра — три когтя разных размеров — были найдены в формации Хелл-Крик в штате Монтана, США. Это примечательно, поскольку альварезсауриды в основном обнаруживались в Южной Америке, Азии и в меньшей степени в Северной Америке.