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Палеонтология

В Монтане нашли странного динозавра с одним когтем на лапах

Михаил Сысоев
15 июля 2020
Trierarchuncus prairiensis
Ученые назвали существо «Капитан Крюк прерий».

Получивший название Trierarchuncus prairiensis, недавно обнаруженный динозавр относится к Alvarezsauridae — группы необычных динозавров, поедающих насекомых.

Альварезсауриды, как правило, были небольшими (от 1 до 3 метров в длину), имели очень короткие передние лапы с огромным гипертрофированным когтем на конце, обладали длинными задними лапами и удлиненной пастью, заполненной крошечными зубами. Их тела были покрыты гладкими примитивными перьями. 

Trierarchuncus prairiensis — самый молодой из известных альварезсауридов. Этот вид погиб вместе с другими динозаврами во время массового вымирания в конце мелового периода. 

Фрагментарные останки динозавра — три когтя разных размеров — были найдены в формации Хелл-Крик в штате Монтана, США. Это примечательно, поскольку альварезсауриды в основном обнаруживались в Южной Америке, Азии и в меньшей степени в Северной Америке. 

Когти Trierarchuncus prairiensis
Badlands Dinosaur Museum
«Новые окаменелости представляют собой растущий ряд от ювенильного до взрослого. Это важно, так как признано, что эти динозавры значительно меняли форму по мере их роста», — Денвер Фаулер, ведущий автор исследования.

«Окаменелости показывают, что с ростом Trierarchuncus prairiensis его коготь на руке становился более крепким; канавки кровеносных сосудов по бокам когтя углублялись в кости, а поверхность когтя превратилась из гладкой у молодых особей в грубую текстуру у взрослых.

Изменения в процессе роста значительны, поскольку некоторые ранее названные виды альварезсауридов были описаны на основе небольших окаменелостей, которые, вероятно, относятся к молодым особям», — пишут авторы работы. 

Исследователи отмечают, что крюки на конечностях Trierarchuncus prairiensis действовали подобно когтям муравьедов. С их помощью животное могло эффективно разрушать гнезда насекомых и подгнившую древесину в поисках пищи.

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