В Неваде найден гигантский ихтиозавр

У него было вытянутое тело с хвостом и конечностями, превращенными в плавники. Исходя из размера черепа (2 метра) и найденным фрагментам скелета, палеонтологи рассчитали полные параметры ископаемого животного: масса около 45 тонн, длина — 17 метров. Судя по величине и форме зубов, C. youngorum мог охотиться на ихтиозавров меньшего размера, рыбу и кальмаров.

Науке известно много животных эпохи динозавров, но C. youngorum выделяется по нескольким причинам.

Во-первых, в свое время этот цимбоспондил был самым большим животным на Земле — хоть на суше, хоть на море. И вообще это было первое гигантское существо в истории жизни — динозавры и киты стали гигантами гораздо позже.

Во-вторых, он появился 247 миллионов лет назад, в триасовый период, примерно через три миллиона лет после того, как часть наземных рептилий ушла в воду и стала ихтиозаврами. И хотя по нашим стандартам три миллиона лет звучит долго — это «удивительно мало, чтобы вырасти до таких размеров», — подчеркивает Сандер.

В-третьих, животное на 5 миллионов лет пережило массовое вымирание в конце пермского периода, в результате которого с лица Земли исчезло около 90 процентов всех видов.

Эволюция современных китов шла иначе. По мнению исследователей, ихтиозавры имели начальный бум в размерах, становясь гигантами на ранних этапах своей эволюционной истории, тогда как китам потребовалось гораздо больше времени, чтобы достичь своих параметров.

Морские животные приходят к гигантизму по-разному. Например, усатые киты лишились зубов и процеживают планктон через китовый ус, а гигантские кашалоты, охотящиеся на кальмаров, смогли их сохранить. Но какую бы эволюционную дорожку ни избрало животное, ясно одно: чтобы стать по-настоящему большим, нужно прочно занять экологическую нишу, которая неподвластна другим. Так, C. youngorum питался аммонитами и похожими на угрей конодонтами. Эти ископаемые животные обильно заполнили экологическую пустоту, возникшую в конце пермского периода.

Интересно, что полевые исследования спонсировались местной пивоваренной компанией, у которой в линейке даже есть пиво с изображением ихтиозавра. Владельцы — семья Янг, и название новооткрытого вида, C. youngorum (то есть цимбоспондил Янгов) отдает им дань уважения.